Hannover

„Mit der Kraft der Natur gegen Magen- und Darmbeschwerden“: So bewirbt das Unternehmen Bayer das Medikament Iberogast, das unter anderem Bestandteile des sogenannten Schöllkrauts enthält. Die Wirkung der Pflanze wird bereits seit Jahren diskutiert, weil vermutet wird, sie könne Leberschäden verursachen. Erst im Jahr 2018, als eine Iberogast-Patientin an Leberversagen stirbt, nimmt das Unternehmen einen Warnhinweis in der Packungsbeilage auf. Laut dem „Handelsblatt“ ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Köln. Wie kann es sein, dass einem pflanzlichen Medikament derartige verheerende Wirkungen nachgesagt werden und was sollten Betroffene bei Magenbeschwerden tun?

Wieso Schöllkraut in Medikamenten so umstritten ist

„Der in Iberogast enthaltene Bestandteil des Schöllkrauts ist ein öliges, gelbliches Extrakt und stammt aus der Naturmedizin 2000 Jahre vor Christus“, erklärt Bernd Mühlbauer. Er ist Direktor des Instituts für Klinische Pharmakologie am Klinikum Bremen Mitte und Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. „Das Extrakt hat damals an die Galle erinnert und wurde deshalb bei Verdauungsstörungen eingesetzt.“ Ein Nutzen sei jedoch nicht erwiesen.

Im Gegenteil – seit der Änderung steht jetzt im Beipackzettel: „Bei der Anwendung von Schöllkraut-haltigen Arzneimitteln sind Fälle von Leberschädigungen (Anstieg der Leberenzymwerte, des Bilirubins bis hin zu arzneimittelbedingter Gelbsucht (medikamentöstoxischer Hepatitis) sowie Fälle von Leberversagen) aufgetreten.“ Menschen mit einer Lebererkrankung, Schwangere und Stillende sowie Kinder unter drei Jahren sollten Iberogast deshalb nicht einnehmen.

Pflanzliche Arznei ist nicht zwingend harmlos

„Grundsätzlich sollten Betroffene kein Medikament gegen Magenschmerzen wochenlang einnehmen, ohne mit dem Arzt darüber zu sprechen“, rät Mühlbauer. „Dennoch unterscheiden wir hierbei zwischen homöopathischen und pflanzlichen Mitteln.“ Während die verschiedenen Bestandteile in der Homöopathie stark verdünnt werden, bedeute pflanzliche Arznei einen erheblichen Anteil der jeweiligen Wirkstoffe, wenn auch natürlichen Ursprungs. Dadurch könne es bei Unverträglichkeiten zu Komplikationen kommen. „Pflanzen sind oft genetisch miteinander verwandt. Es kann daher zu Kreuzallergien kommen, selbst wenn Betroffene denken, sie wissen über ihre Unverträglichkeiten Bescheid“, weiß Mühlbauer. Wer pflanzliche Arznei kauft, sollte den Apotheker daher in jedem Fall über all seine Allergien informieren.

Auch interessant:

Rezeptfreie Medikamente: Ein Viertel nicht zu empfehlen – wovon Experten abraten

Hausmittel: Diese Lebensmittel beruhigen Magen und Darm

Wer nur kurzzeitig an Bauchschmerzen leidet, kann zu bestimmten Lebensmitteln greifen, um einen gereizten Magen wieder zu besänftigen und die Verdauung in Schwung zu bringen. Dazu zählen zum Beispiel Äpfel und Bananen. Sie sind reich an Ballaststoffen und Enzymen und beugen damit Verstopfung vor. Auch Gewürzen wie Dill, Kümmel oder Fenchel wird eine entzündungshemmende und verdauungsfördernde Wirkung nachgesagt. Bei leichten Magenkrämpfen helfen Haferflocken. Sie saugen die überschüssige Magensäure auf, schützen so die gereizte Schleimhaut und sorgen dafür, dass die Beschwerden verschwinden.

Wann sollten Betroffene mit Magenschmerzen zum Arzt?

Wann Betroffene zum Arzt müssen, hängt laut Mühlbauer vom individuellen Fall ab: „Ein Mensch, der zum Beispiel stressbedingt häufig unter Magenschmerzen leidet, kennt seine Hausmittelchen meist.“ Auch bei Lebensmittelvergiftungen würden Betroffene oft von alleine auf den Ursprung des Problems kommen. Schwieriger sei die Lage bei plötzlich auftretenden, lange andauernden Schmerzen. „Hat man keine Vermutung, woher die Beschwerden kommen, sollte man nach sieben bis zehn Tagen einen Arzt aufsuchen“, rät der Experte.

Körper und Psyche hängen zusammen Beim „nervösen Magen“ wird deutlich, wie stark das Wohlbefinden von der Psyche beeinflusst wird. Folgende Prozesse laufen dabei im Körper ab: Das sogenannte Bauchhirn ist über viele Nerven mit dem Großhirn verbunden. Sie kommunizieren miteinander. Hierzu verwenden beide Hirne dieselben Überträgerstoffe, die Neurotransmitter. Ein Beispiel hierfür ist das Serotonin: Im Großhirn ist es bei der Regelung unseres Appetits und unserer Stimmung beteiligt, im Bauchhirn dagegen an der Regelung der Tätigkeit und Schmerzempfindlichkeit des Magens und Darms.

Bauchschmerzen : Sind schlechte Essgewohnheiten Schuld?

Um Bauchschmerzen vorzubeugen, sollte man regelmäßig und nicht gehetzt essen. Außerdem sollte die Ernährung ausgewogen sein und möglichst viel Gemüse und Ballaststoffe enthalten. Experten empfehlen auch, nicht jeden neuen Ernährungstrend mitzumachen – denn Inhaltsstoffe wie Gluten oder Laktose seien nicht grundsätzlich schädlich, auch wenn manche Trends den Anschein erwecken.

„Oft muss man jedoch selbst erkunden, was man verträgt. Wir alle haben unterschiedliche Empfindlichkeiten, die, je nach Verdauungsapparat, sehr individuell sind“, meint Mühlbauer. „Dabei kann ein Esstagebuch helfen, in dem man festhält, wann was gegessen wurde und wie man darauf reagiert hat.“

Lesen Sie auch:

Der Darm: Wichtige Schaltzentrale im Bauch

Von Jessica Orlowicz/RND