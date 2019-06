Siebenschläfer

Am 27. Juni ist Siebenschläfertag: Mit ihm soll sich das Wetter der nächsten Wochen vorhersagen lassen. Die alte Bauernregel gilt als besonders zuverlässig, weil sie auf eine Besonderheit in der Erdatmosphäre zurückzuführen ist. In ungefähr zehn Kilometer Höhe zieht ein sogenannter „Jetstream“, eine Art schmales Starkwindband, um die Nordhalbkugel. Dieses Band weht nicht gerade, sondern zickzackförmig.

Wenn die Ausbuchtung des Jetstreams nach Norden gerichtet ist, nimmt ein Hochdruckgebiet seinen Platz ein und bringt meist Sonnenschein. Ist die Ausbuchtung nach Süden gerichtet, breitet sich ein Tiefdruckgebiet aus und das Wetter wird unbeständig.

Hundstage

Die Hundstage dauern, ungeachtet aller Kalenderreformen und unterschiedlicher geografischer Gegebenheiten, vom 23. Juli bis zum 23. August. Nach einer alten Bauernregel bringen sie drückendes und schwüles Wetter, das die Ernte gefährden könnte.

Ihren Namen verdanken die Hundstage dem Erscheinen des „Hundssterns“ Sirius vor 2000 Jahren. Er ist achteinhalb Lichtjahre von der Erde entfernt und gilt als der hellste Himmelskörper im Sternbild des „Großen Hundes“.

Altweibersommer

Für viele gilt er als fünfte Jahreszeit: Der Altweibersommer, der mit blauem Himmel, reichlich Sonne und hohen Temperaturen im Herbst strahlt. Entgegen der Erwartungen vieler hat die Bezeichnung „Altweibersommer“ nicht direkt mit älteren Damen zu tun. Mit dem Begriff „weiben“ wurde im Altdeutschen das Knüpfen von Spinnweben bezeichnet. Bei sonnigem Wetter kühlt es sich in den klaren Nächten stark ab, so dass in den Morgenstunden durch den Tau die Spinnenweben deutlich zu erkennen sind. Die glänzenden Fäden glitzern im Licht wie langes, silbergraues Haar.