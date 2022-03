Frau Cronberg, was muss geschehen, damit Friedensverhandlungen in der Ukraine zu einem Erfolg führen?

Die beste Voraussetzung für Verhandlungen wäre natürlich, wenn es zur gleichen Zeit einen Waffenstillstand gibt. Es sieht danach aus, als würde sich die Ukraine darauf einlassen, ein neutraler Staat zu bleiben und auf eine Nato-Mitgliedschaft zu verzichten. Sie fordert aber Sicherheitsgarantien: Die Ukraine hat hier wenig Vertrauen, da sie damit schon einmal negative Erfahrungen gemacht haben. Mit dem Budapest-Memorandum von 1994 hatten Russland, Amerika und Großbritannien der Ukraine garantiert, dass ihre Souveränität und Grenzen respektiert würden, wenn sie im Gegenzug ihre Atomwaffen abschafft, womit die Ukraine damals einverstanden war.

Wenn der Krieg in der Ukraine endet – wie lässt sich in Zukunft verhindern, dass es innerhalb Europas zu einem bewaffneten Konflikt kommt?

Seit dem Ende des kalten Krieges fehlt in Europa eine Sicherheitsstruktur, die auch Russland und die osteuropäischen Staaten mit einbindet. Diese brauchen wir dringend für die Zukunft. Es geht um eine Art Bündnis, das sicherstellt, dass Verhandlungen stattfinden bevor es zu einer Aggression kommt. Im Mittelpunkt sollte die wirtschaftliche Kooperation stehen. Die EU wäre ein gutes Beispiel dafür, es gibt einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, der aber auch für Sicherheit sorgt. Es ist zum Beispiel bei den engen Beziehungen innerhalb der EU schwierig, sich vorzustellen, dass Frankreich Deutschland angreifen würde.

Die Finnin Tarja Cronberg ist für das internationale Friedensforschungsinstitut Stockholm (SIPRI) tätig. Quelle: cronberg

Sie schlagen für die Zukunft engere wirtschaftliche Beziehungen zu Russland vor. In Deutschland bedauern viele Menschen momentan eher die Abhängigkeit von zum Beispiel russischem Gas.

Enge wirtschaftliche Beziehungen müssen ja nicht automatisch bedeuten, dass ein Land bei wichtigen Ressourcen eine Monopolstellung hat. Handelsbeziehungen können auch vielfältiger sein.

Nach dem Ende der Sowjetunion gab es immer wieder Initiativen von Russland für mehr europäische Zusammenarbeit.

Westeuropa: Engere Kooperation mit Russland?

Sollte Russland EU-Mitglied werden?

Das Russland EU-Mitglied wird, ist in der nahen Zukunft sicher nicht zu erwarten. Die EU könnte aber als Vorbild für eine neue Struktur dienen, die es zu schaffen gilt. Aufbauen könnte diese zum Beispiel die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), allerdings sehe ich das Problem, dass darin auch die USA und zentralasiatische Staaten vertreten sind. Oder eine private Initiative wie das European Leadership Network (ELN), in dem ich selbst Mitglied mit. Es wurde von ehemaligen europäischen Politikern gegründet und setzt sich als unabhängige Organisation für den Dialog in Sicherheitsfragen ein.

Wird Russland eine engere Kooperation mit den westeuropäischen Staaten überhaupt wollen?

Russland hat Ähnliches in der Vergangenheit sogar selbst vorgeschlagen. Nach dem Ende der Sowjetunion gab es immer wieder Initiativen von Russland für mehr europäische Zusammenarbeit.

Sanktionen wirken sich negativ auf Konflikte aus

Westliche Staaten verhängen Sanktionen gegen Russland und liefern Waffen in die Ukraine. Kann das den Konflikt beenden oder verhärtet es eher die Fronten?

Sanktionen werden immer mehr zu Methoden der Kriegsführung. Es ist das erste Mal, dass sie eine so zentrale Rolle in einem Krieg spielen, an dem eine Supermacht beteiligt ist. Sie erscheinen als einfache Möglichkeit, aktiv etwas zu tun. Aus der Friedensforschung wissen wir aber, dass Sanktionen sich tendenziell eher negativ auf Konflikte auswirken im Gegensatz zum Handel, der immer etwas Positives ist. Wir haben im Iran oder Nordkorea gesehen, dass Sanktionen diese Staaten nicht zum Einlenken bei ihren Atomprogrammen bewegt haben, das Gegenteil war der Fall. Was die Waffenlieferungen angeht: Aus gutem Grund gab es in der EU eigentlich Übereinkünfte, keine Waffen in Staaten zu liefern, in denen grade Krieg stattfindet, weil es diesen verlängern und eskalieren kann. Nun werden diese Regeln überall geändert.

Die Nato hat eben erst ihre Truppen in Osteuropa verstärkt.

Die Absicht ist wohl, damit eine Linie zu markieren, die nicht überschritten werden soll. Aber es könnte die Situation auch eskalieren. Und niemand kann wollen, dass ein Konflikt indem es eine nukleare Bedrohung gibt, eskaliert.

Was können westeuropäische Staaten aktuell tun, um zum Frieden in der Ukraine beizutragen?

Das einzige was wirklich helfen kann, sind Verhandlungen und diese sollte man unterstützen.

Von Irene Habich/RND