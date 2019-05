Tropenholz aus Raubbau: Viele Grillkohlen fallen im Test durch

Sobald es draußen wärmer wird, ist der Griff zur Grillkohle im Supermarkt oder an der Tankstelle für viele schon fast ein Muss: Woher das Produkt kommt, ist dabei häufig zweitrangig. Doch oft ist es auch gar nicht erkenntlich, was wir da für ein Holz auf den Grill werfen. Die Hersteller in Deutschland sind nicht verpflichtet, dies mitzuteilen und nutzen diese Gesetzeslücke fleißig.