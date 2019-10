“Unzüchtiger Penis”: Die Stinkmorchel ist Pilz des Jahres 2020

Die Jungs zocken Fortnite und Fifa, die Mädchen verlieren sich in endlosen WhatsApp-Chats und Instagram-Storys. Fast alle Eltern finden, dass ihre Kinder zu viel Zeit mit Smartphone und Spielkonsole verbringen. Was ist so faszinierend an der digitalen Welt und wie gelingt ein gesunder Umgang mit den neuen Medien?