Vegetarismus: Was passiert bei Fleischverzicht mit dem Körper?

In Deutschland leben etwa 10 Prozent der Bevölkerung vegetarisch und verzichten auf Fleisch. Die Anzahl ist recht gering im Vergleich zu beispielsweise Indien: Hier verzichten fast 40 Prozent der Bevölkerung auf Fleisch. Die Entwicklung in Deutschland ist allerdings enorm: Im Jahr 2016 waren es nur knapp mehr als 1 Prozent der Deutschen, die Fleisch aus ihrem Speiseplan gestrichen hatte.

Krebsrisiko: Wird bei Fleischverzicht verringert

Die Frage, ob sich ein Verzicht von Fleisch positiv, negativ oder überhaupt auf unseren Körper auswirkt, beschäftigt die Wissenschaft schon lange. In den USA durchgeführte Studien untersuchten beispielsweise den Zusammenhang zwischen Ernährung und Sterblichkeit. Die Ergebnisse sprechen eine ziemlich deutliche Sprache, wie der Vegetarierverbund ProVeg e. V. informiert: Im Vergleich zu Fleischessern hätten Vegetarier demnach tatsächlich eine höhere Lebenserwartung, eine halb so hohe Sterblichkeitsrate und ein geringeres Risiko an Krebs zu erkranken.

Vegetarier: Kein Mangel an Nährstoffen

Diese Studien haben sich mit den Folgen einer Ernährung ohne Fleisch über Jahre hinweg beschäftigt. Oft kursieren Gerüchte darüber, dass Vegetarier zusätzlich Vitamine in Tablettenform zu sich nehmen müssen, um den Fleischverzicht auszugleichen. Die AOK informiert, dass das nicht zwingend der Fall sein muss.

Nährstoffe tierischen Ursprungs werden teilweise besser vom menschlichen Körper aufgenommen. Wer aber auf seine Ernährung achtet, muss sich keine Gedanken darüber machen, bei Fleischverzicht unter einem Mangel an Nährstoffen zu leiden.

Vitamin-D Mangel: Süßkartoffeln und Sonnenbäder

Fleisch enthält unter anderem Proteine, sowie verschiedene Vitamine, die sich mit einer ausgewogenen Ernährung ersetzen lassen. Proteine lassen sich beispielsweise durch Hülsenfrüchte aufnehmen, durch den Verzehr von ausreichend Kohlenhydraten lässt sich ein Mangel an Eiweiß umgehen. Vitamin-D ist das Vitamin, das durch die Sonne von unserem Körper produziert wird. Es ist außerdem in tierischen Lebensmitteln wie Fisch oder Leber enthalten. Aber auch durch Süßkartoffeln oder Champignons können wir dieses Vitamin aufnehmen. Gepaart mit ausgiebigen Sonnenbädern können Vegetarier einen Vitamin-D Mangel umgehen.

Starkes Immunsystem: Spinat und Bananen

Vitamin B6 – verantwortlich für den Aminosäurestoffwechsel und positiv für das Immunsystem – ist übrigens auch bei Fleischverzicht einfach zu ersetzen: Kartoffeln, Spinat, Bananen und Avocados enthalten viel Vitamin B6. Alpha-Linolensäure wiederum lässt sich schon schwerer ersetzen, da sie in erster Linie in Fleisch oder Fischölen zu finden ist. Aber auch Walnuss- und Rapsöl enthält diese Säure, die unter anderem für die Elastizität der Zellmembran zuständig ist.

Ein Verzicht von Fleisch muss also nicht gleichbedeutend mit einem Nährstoffmangel sein. Wer auf seine Ernährung achtet, weiß, was der eigene Körper braucht und wichtige Vitamine durch andere Lebensmittel zu sich nimmt, hat auch bei einem abrupten Fleischverzicht keine körperlichen Nachteile.

Von RND/Heidi Becker