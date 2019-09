Viele Hebammen betreuen drei Frauen gleichzeitig während der Geburt

Kennen Sie das, Sie befinden sich in einer Beziehung oder in einem Dating-Prozess und alles ist wie Treibsand? Sie haben das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht, aber Sie wissen nicht was? Sie zweifeln mehr und mehr an sich selbst? Dann kann es sein, dass Sie sich in einem Feld manipulativer Kommunikation befinden, warnt unser Kolumnist der Paartherapeut Christian Hemschemeier. Diese Anzeichen deuten drauf hin.