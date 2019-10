Wildlife Photographer of the Year 2019: Das sind die besten Fotos

London

Bereits zum 55. Mal hat das Londoner Museum für Naturgeschichte zum internationalen Wettbewerb ausgerufen. Fotografen aus 100 Ländern haben auch in diesem Jahr ihre beeindruckenden Arbeiten eingereicht. Am 15. Oktober kürte das Museum offiziell den Gewinner des "Wildlife Photographer of the Year".

Die Auszeichnung als "Grand title winner" geht an den chinesischen Fotografen Yongqing Bao und sein Foto "Der Moment". Zu sehen ist ein Himalaya-Murmeltier, das kurz nach seinem Winterschlaf von einer hungrigen tibetanischer Fuchsmutter und ihren drei Jungen überrascht wurde. "Fotografisch ist dies einfach der perfekte Moment. Die Ausdrucksstärke der Haltungen fesselt den Betrachter und die Energie zwischen den erhobenen Tatzen scheint die Protagonisten in perfekter Balance zu halten", begründet Roz Kidman Cox, Vorstand der Jury, seine Entscheidung.

Der tibetanische Fuchs ist in den Plateaus von Tibet und Ladakh beheimatet. Obwohl er dort nicht selten vorkommt, ist es schwierig, ihn zu beobachten, da sich sein Revier auf Höhenlagen bis zu 5300 Meter erstreckt.

Aller Gewinner der unterschiedlichen Kategorien des diesjährigen "Wildlife Photographer of the Year"-Wettbewerbs finden Sie hier:

Die Ausstellung der 100 prämierten Bilder im Londoner Natural History Museum beginnt am 18. Oktober. Im Anschluss werden die Bilder auch in Deutschland, Kanada, Spanien, Australien und den USA gezeigt.

Von Mila Krull/RND