Zweiter Ebola-Fall in Millionenstadt Goma

Kinshasa

Beim jüngsten Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist zum zweiten Mal ein Krankheitsfall in der Millionenstadt Goma festgestellt worden. Es gebe offenbar keinerlei Verbindung zwischen dem Infizierten und dem ersten Fall in Goma von vor rund zwei Wochen, teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit.

Die WHO hatte die Ebola-Epidemie im Kongo mehrere Tage nach dem ersten Fall in Goma als internationalen Gesundheitsnotstand eingestuft. Die Sorge ist groß, dass sich die Krankheit von Goma, das an der betriebsamen ruandischen Grenze liegt und auch einen internationalen Flughafen hat, noch rascher ausbreitet.

Mann wird derzeit behandelt

Insgesamt sind der Epidemie seit vergangenem Jahr bereits mehr als 1700 Menschen zum Opfer gefallen, vor allem im Osten des Kongo. Es ist damit der Ebola-Ausbruch mit der zweitgrößten Opferzahl nach jenem in Westafrika 2014. Dabei kamen mehr als 11.300 Menschen ums Leben.

Beim ersten Infizierten in Goma handelte es sich um einen Pastor, der zuvor in der Stadt Butembo in der Provinz Nord-Kivu gewesen war. Diese liegt nur rund 60 Kilometer entfernt von Beni, wo es besonders viele Tote gab. Der zweite Fall war demnach ein Mann, der am 13. Juli aus dem weiter nördlich gelegenen Ituri nach Goma gekommen sei. Am 22. Juli habe er Symtome von Ebola gezeigt und werde nun in einem Ebola-Zentrum behandelt, hieß es.

Von RND/AP