Zwischen Nachwuchs und Krankheit: Erst kam das zweite Kind und dann der Krebs

View this post on Instagram

Raus an die Luft gegen schlechte Nachrichten: Gestern verließ ich die onkologische Praxis mit einer Notfalleinweisung fürs Krankenhaus und der Nachricht, dass die Leukos bei 0,2 liegen. Leuko-Tief hits me hard. Bei dem geringsten Anzeichen von Fieber geht's für mich direkt ins Krankenhaus, weil die Werte so dermaßen schlecht sind. Entsprechend geht's mir heute auch. Der Kiefer tut weh, der Mund ist entzündet, ich habe irgendwie überall undefinierbare Schmerzen... außerdem fallen mir gerade nach und nach alle Wimpern und die Augenbrauen aus. Zusätzlich wissen wir immer noch nicht, wie es weitergeht. Der vierte Zyklus zieht sich unendlich in die Länge. Aber bevor der nicht vorbei ist, gibt's keine Zwischenuntersuchungen...bei all diesem Frust kann ich es nur mit Papa Roach halten. "It's sinking in, I can't pretend that I ain't been through hell". #lymphdrüsenkrebs #morbushodgkin #hodgkinlymphom #krebskrank #krebsisteinarschloch #BEACOPPeskaliert #chemo #kokadi #tragenistliebe