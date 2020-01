Biikebrennen in St. Peter-Ording und andere Tipps

Biikebrennen an der Nordsee

Husum (dpa/tmn) - An der Nordsee und auf den Nordfriesischen Inseln brennen am 21. Februar wieder traditionell die Biikefeuer. Mit diesem Brauch vertreiben die Menschen der Region den Winter. An rund 50 Orten können Besucher dabei sein, informiert Nordsee Tourismus. Beliebte Touristenorte wie St. Peter-Ording feiern Biikefeste mit einem umfassenden Begleitprogramm. Die meisten Feuer - insgesamt 14 - werden auf Föhr brennen. Biikebrennen zählt zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. ( www.nordseetourismus.de)

Nürnberg bekommt drei neue Museen

Nürnberg - Nürnberg-Besucher haben bald ein noch größeres Angebot an Museen. Ende des Jahres soll das Zukunftsmuseum am Pegnitzufer eröffnet werden, das sich als Zweigstelle des Deutschen Museums in München unter anderem der Raumfahrt und Robotik widmet. Außerdem wird das Museum für Mobile Zeitgeschichte in Fischbach in Kürze Oldtimer und historische Motorräder zeigen. Und ab 30. Juni befasst sich das Bibel Museum Bayern im Pfarrhof der St-Lorenz-Kirche mit der Heiligen Schrift, wie Frankentourismus mitteilt.

Neues Aussichtsrad in San Francisco

San Francisco - Im Golden Gate Park in San Francisco können Besucher ab dem Frühjahr eine neue Perspektive auf die Stadt gewinnen. Am 4. April öffnet dort ein rund 45 Meter hohes Aussichtsrad mit Blick auf Downtown und den Pazifik, kündigt die Tourismusvertretung der Metropole an. Der Golden Gate Park feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Er ist größer als der bekanntere Central Park in New York. ( www.goldengatepark150.com)

