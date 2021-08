Biker dürfen sich in Frankreich weiter durchschlängeln

Paris

Wenn der Verkehr stockt, dürfen Motorradfahrer sich in Frankreich auch künftig vielerorts zwischen den Autos hindurchschlängeln. Was in Deutschland nicht erlaubt ist und so manchen Paris-Touristen auf der Stadtautobahn ins Schwitzen bringt, wird im Nachbarland nun für weitere drei Jahre erprobt, wie die Verkehrsbehörden mitteilten.

In 21 Departements einschließlich des Großraums Paris können Motorrad- und Rollerfahrer bei mehreren Fahrspuren je Richtung und geteilter Fahrbahn die stockenden Autoschlangen überholen, allerdings maximal mit Tempo 50. Freigegeben dafür sind jeweils die beiden linken Spuren.

Dabei hatte ein fünfjähriger Test in elf Departements aus Sicht der französischen Verkehrswacht zu unbefriedigenden Ergebnissen geführt. Statt die Zahl der Motorradunfälle zu senken, indem klare Regeln für das Überholen im Stau praktiziert werden, waren die Unfallzahlen in den Modellregionen gestiegen. Im Schnitt legten sie dort um zwölf Prozent zu, während die Zahl der Motorradunfälle landesweit im selben Zeitraum um zehn Prozent sank. Allerdings gab die Verkehrswacht bei der Auswertung zu Jahresbeginn zu bedenken, dass die Ursache der Unfälle im Einzelnen nicht erfasst wurde.

