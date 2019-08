Hier starten bald Festivals mit Musik, Drachen und Licht

Musikfestival auf Usedom

Seebad Heringsdorf (dpa/tmn) - Auf Usedom findet vom 21. September bis zum 12. Oktober das jährliche

Musikfestival statt. Eröffnet wird das Festival mit einem Konzert des Orchester Baltic Sea Philharmonic unter Leistung von Kristjan Järvi. Im Mittelpunkt der zahlreichen Konzerte in den Seebädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin, im Kraftwerk Peenemünde, im polnischen Swinemünde und in Szczecin steht Deutschland als "Land des Meeres". Auch Auftritte von Broadwaystar Ute Lemper und Jazzpianistin Maria Baptist sind geplant.

Drachenfest in Scheveningen

Am letzten Septemberwochenende fliegen wieder

Drachen aller Formen und Größen über dem Strandboulevard von Scheveningen im Nationalpark Hollandse Duinen. Am 28. und 29. September sorgen über 100 Drachenflieger aus dem In- und Ausland für ein farbenprächtiges Schauspiel. Geplant sind auch Workshops, bei denen Besucher selbst einen Drachen bauen oder lernen, wie man einen Stunt fliegt. Ein Höhepunkt ist das Nachtdrachenfliegen am Samstagabend mit Tausenden von Lichtern in der Luft.

Lichtfestival in Smögen

Vom 12. bis zum 15. September findet auf der westschwedischen Insel Smögen das Festival "

Island of Light" statt. Bevor die dunkle Winterzeit anbricht, wird an den vier Spätsommerabenden noch einmal das Licht gefeiert. Zu sehen sind Lichtkunstarbeiten von zahlreichen Künstlern. Auch Viertklässler aus den Schulen von Sotenäs zeigen eigene Lichtkunstwerke. Das Event soll ein besonderer Ausdruck der Beziehung der Schweden zum Licht sein.

