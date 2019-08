Reise-News: Rundtrips für Familien und Legoland-Wasserpark

Rundreisen in ferne Ländern für Familien

Hannover (dpa/tmn) - Tui bietet für Familien im Winter spezielle Rundreisen in ferne Länder. Die insgesamt fünf Touren führen nach Bali, Kuba, Mexiko, Südafrika und Thailand. Durchgeführt werden sie entweder als geführte Busreise oder als Selbstfahrerrundreise. Die Rundreisen richten sich an Familien mit Kindern bis maximal 12 Jahren. Sie sind mit kurzen Fahrstrecken und speziellen Programmpunkten auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe ausgerichtet und auf die Schulferienzeiten abgestimmt.

FTI bietet Reisen auf den Spuren Humboldts

Der Reiseveranstalter FTI nimmt den 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt zum Anlass für spezielle Angebote. Auf einer Rundreise durch Kolumbien etwa können Touristen wie einst Humboldt die Hauptstadt Bogotá, die Anden, die am Nationalpark Purace gelegene Stadt Popayán und den Küstenort Cartagena erkunden. In Ecuador können Reisende mit dem Mietwagen auf die Spuren des Wissenschaftlers gehen: Die Tour führt von der Hauptstadt Quito vorbei am Vulkan Cotopaxi, dem Las Cajas Nationalpark bis nach Guayaquil. Auch auf Kuba gibt es Reisen durch die Natur.

Freizeitpark am Gardasee: Neuer Legoland-Wasserpark geplant

Der italienische Freizeitpark Gardaland wird um einen Wasserpark erweitert. Ein neuer Legoland Water Park soll dort im kommenden Jahr eröffnet werden, wie der Vergnügungspark mitteilt. Das Angebot des ersten Legoland-Wasserparks in Europa soll sich an Familien mit Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren richten.

Das Gardaland am Südufer des Gardasees ist der nach eigenen Angaben größte Freizeitpark Italiens. Lego-Themenparks gibt es weltweit mehrere, etwa das Legoland Deutschland in Günzburg. Das größte Legoland der Welt soll im Frühjahr 2020 in den USA aufmachen, rund 100 Kilometer nördlich von New York im gleichnamigen Bundesstaat.

