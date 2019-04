Schleswig-Holstein feiert das Fischbrötchen

Scharbeutz (dpa/tmn) - An der Ostsee Schleswig-Holsteins wird eine heimische Spezialität gefeiert: Zum

"Weltfischbrötchentag" am 4. Mai bieten 18 Orte entlang der Küste eigene Veranstaltungen rund um das Gericht an - von einer Fischbrötchen-Olympiade bis zur digitalen Schnitzeljagd. Darauf macht Ostsee-Holstein-Tourismus aufmerksam. Das gesamte Programm gibt es online.

Granitzhaus auf Rügen mit neuer Ausstellung

Im Granitzhaus am Jagdschloss Granitz auf Rügen gibt es nach zweijährigem Umbau des Informationszentrums eine neue Ausstellung zu sehen. Sie soll den Besuchern die Besonderheiten, Aufgaben und Ziele des

Biosphärenreservats Südost-Rügen nahebringen. Das Haus ist bis Oktober geöffnet. Außer der kleinen Ausstellung auf 126 Quadratmetern werden auch Rangerführungen entlang des ebenfalls neu eröffneten Pfades der Sinne angeboten.

Auf den Spuren von Thomas Mann durch Bad Tölz

Bad Tölz feiert Thomas Mann: Ein neuer Themenweg rund um den berühmten Schriftsteller (1875-1955) wird am 6. Juni eingeweiht. Das teilt die Stadt in Oberbayern mit. Acht Stelen wurden dafür aufgestellt. An den Standorten lernen Spaziergänger etwas über die Bedeutung von Bad Tölz für den Literaten. Die Route misst drei Kilometer. Thomas Mann bewohnte in der Stadt eine Sommerresidenz, die bis heute erhalten ist.

Flugsimulator am Pier 39 in San Francisco eröffnet

Fliegendes Theater: In San Francisco hat am berühmten Pier 39 ein neuer Flugsimulator eröffnet. Das Fahrgeschäft The Flyer im Viertel Fishermen's Wharf simuliert mit 3D-Projektionen einen Flug über die Metropole und ihre Sehenswürdigkeiten wie etwa die Golden Gate Bridge. Für Erwachsene kostet die Vorführung 25 Dollar (rund 22 Euro), Kinder zahlen 16 Dollar (14 Euro). Das teilt die Tourismusvertretung von San Francisco mit.

dpa