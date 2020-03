Urlaubstipps von Prag bis Den Haag

Prag

Die Burg Karlstein bei Prag wird in den nächsten knapp zwei Jahren umfassend restauriert. Der Touristenandrang der letzten Jahre hat Schäden an der Substanz hinterlassen. Besonderes Augenmerk liegt bei der Rekonstruktion auf dem fünfstöckigen Kaiserpalast und dem Burggrafenhaus. Neu entstehen werden ein modernes Besucherzentrum und Ausstellungsräume. Während der Arbeiten bleibt das Kulturdenkmal geöffnet, es muss aber mit Einschränkungen gerechnet werden. Der römisch-deutsche Kaiser und böhmische König Karl IV. (1316-1378) hatte die Höhenburg als Aufbewahrungsort für seinen Reichsschatz errichten lassen.

Niederlande: Indoor-Lego-Park eröffnet in Den Haag

Scheveningen (dpa/tmn) - Direkt an der Strandpromenade im Den Haager Stadtteil Scheveningen eröffnet im Mai das erste Legoland Discovery Centre der Niederlande. Insgesamt drei Millionen verbaute Legosteine sollen in verschiedenen Themenwelten für Spielspaß sorgen. Der Park richtet sich vor allem an Familien mit Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren, teilte das Niederländische Büro für Tourismus und Convention mit. Einer der Höhepunkte soll ein Miniaturland mit nachgebauten Den Haager Sehenswürdigkeiten sein.

Condor fliegt im nächsten Winter von Düsseldorf nach Cancún

Düsseldorf (dpa/tmn) - Der Ferienflieger Condor wird im kommenden Winter Langstreckenflüge von Düsseldorf nach Mexiko aufnehmen. Ab 3. November 2020 geht es dienstags und samstags in die Touristenhochburg Cancún auf der Halbinsel Yucatán, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Neue Fernflüge kommen auch in München hinzu: Von dort geht es dann auch nach Varadero auf Kuba. Seattle in den USA werde zudem ganzjährig von München aus angeflogen.

dpa