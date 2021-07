Von Tui Cruises bis Aida: Neuigkeiten aus der Kreuzfahrt

Tui Cruises: Norwegen-Kreuzfahrten nur für Geimpfte

Hamburg (dpa/tmn) - Tui Cruises fährt bald wieder nach Norwegen - allerdings nur mit geimpften Reisenden. Ab dem 22. August nehme die "Mein Schiff 1" von Kiel aus Fahrt in Richtung der norwegischen Fjorde auf, teilte die Reederei mit. Norwegen schreibt vor, dass alle erwachsenen Personen an Bord - Gäste wie Besatzung - über einen vollständigen Impfschutz verfügen müssen. Damit würden die Selbstbedienung am Buffet und die uneingeschränkte Nutzung der Sauna wieder möglich. Landausflüge sind organisiert in der Gruppe, aber auch individuell möglich. Für Kinder ab vier Jahren gilt eine Testpflicht.

Aida Cruises: Neue Reisen im Herbst und Winter

Rostock (dpa/tmn) - Die Reederei Aida Cruises bietet im Herbst und Winter neue Reisen auf zwei ihrer Schiffe an. Die "Aida Blu" wechselt nach der Griechenland-Saison für November bis Ende Dezember 2021 auf die Kanaren und wird dort siebentägige Kreuzfahrten anbieten, wie Aida Cruises mitteilt. Im Januar und Februar 2022 fährt das Schiff im Mittelmeer auf einwöchigen Reisen ab Mallorca - bevor es im März 2022 nach Italien geht. Die "Aida Prima" verlängert laut Reederei die Saison in Nordeuropa. Das Schiff wird vom 30. Oktober 2021 bis April 2022 von Hamburg aus Metropolen in Westeuropa ansteuern.

MSC Cruises: Taufe in Dubai und Golf-Kreuzfahrten

Genf (dpa/tmn) - Das Schiff fährt schon für britische Gäste, bald soll die Taufe nachgeholt werden: MSC Cruises lässt seinen jüngsten Neubau, die "MSC Virtuosa", am 27. November 2021 in Dubai taufen. Das gab die Reederei bekannt. Im Anschluss an die Taufzeremonie werde das Schiff am 28. November 2021 zur offiziellen Jungfernfahrt in die Golfregion aufbrechen. Dort unternimmt es bis Ende März 2022 Kreuzfahrten von sieben Nächten mit Stopps etwa in Abu Dhabi, Damman in Saudi-Arabien und Doha in Katar. Seit Mai ist die "MSC Virtuosa" bereits rund um Großbritannien mit britischen Reisenden unterwegs.

© dpa-infocom, dpa:210722-99-479664/2

dpa