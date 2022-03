Barsinghausen

Es ist das erhoffte Spitzenspiel geworden in der Aufstiegsrunde der Oberliga: Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder und der TuS BW Lohne haben beim 2:2 (0:0) für beste Fußballunterhaltung gesorgt.

Bevor es vor 280 Zuschauern mit der Partie Erster gegen Zweiter losgehen konnte, mussten die Gastgeber vom Deister bereits eine schlechte Nachricht verdauen: Tigrinho verletzte sich beim Aufwärmen an der Leiste. Für ihn rückte Kapitän Joshua Siegert in die Startaufstellung, der als einer der vielen Corona-Genesenen bei den Egestorfern erst nur auf der Bank Platz nehmen sollte.

Zur Galerie Bilder vom Spiel der Oberliga-Aufstiegsrunde zwischen dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder und BW Lohne

Die erste Hälfte gehörte der Germania, die sich viele Chancen herausspielte, aber kein Glück im Abschluss hatte. Ob Jos Homeier (11. Minute), Nick Bode (33.), Jonas Lübke (36.) oder Robin Gaida (44.) – entweder ging der Ball knapp vorbei oder Lohnes Torwart Christoph Bollmann war zur Stelle. Der TuS aus dem Landkreis Vechte hätte bei einem Flugkopfball von Thorsten Tönnies (21.) aber ebenso in Führung gehen können, das wäre nach Bewertung der ersten 45 Minuten aber glücklich gewesen.

Aufregende Viertelstunde nach Wiederanpfiff

„Auf das andere Tor läuft es besser, das war immer schon so“, sagte Jan Zimmermann in der Halbzeit. Der langjährige Egestorfer Coach und zuletzt Trainer von Hannover 96 musste jedoch erst einmal sehen, wie die Elf aus Lohne das Netz zum Wackeln brachte. Direkt nach Wiederanpfiff bediente Jakub Bürkle bei einem Konter Aaron Goldmann, der Kapitän stellte auf 1:0 für die Blau-Weißen (46.). „Da haben wir alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann“, sagte Germanias Trainer Paul Nieber. Und sieben Minuten später hieß es gar 2:0 für Lohne, Bürkle war nach einer Ecke per Kopf zur Stelle.

Die Reaktion der Egestorfer war dann beeindruckend. Einer starken Einzelaktion von Homeier zum 1:2 (56.) folgte eine Kombination über Bode und Homeier, der per Hacke auf Jonas Lübke verlängerte. Der 21-Jährige drückte den Ball über die Linie zum Ausgleich, schnappte sich sogleich das Spielgerät und brachte es rasch zum Mittelkreis (58.). „Die Mannschaft hat da eine tolle Mentalität gezeigt“, sagte Nieber.

Aufatmen an der Ammerke in der Nachspielzeit

Bis zur Nachspielzeit hätte nur Sandro Heskamp für die Gäste treffen können (69.). Auf Egestorfer Seite ließ der eingewechselte Elias Beck eine dicke Möglichkeit liegen (83.), Homeier hatte zuvor das 3:2 auf dem Fuß (71.). Die Elf aus Lohne war nun platt und versuchte, das Remis über die Zeit zu retten. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit wäre ihr beinahe noch der Siegtreffer gelungen, als Malte Wengerowski die Latte traf. Schon im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zu Hause gegen den BSV Kickers Emden hatte das Team vom Deister nach der 90. Minute den K. o. kassiert.

„In der ersten Halbzeit hätten wir mit 1:o oder 2:0 in Führung gehen müssen, dann hätten wir uns nach der Pause leichter getan“, sagte Nieber. „Wenn man aus einem 0:2 aber noch ein 2:2 macht, muss man insgesamt damit zufrieden sein.“ Die Kickers aus Emden sind nun in der Tabelle mit einem Punkt an den Egestorfern vorbei auf Platz eins gezogen. Nieber scheint Recht damit zu behalten, dass es bis zum letzten Spieltag ein enger Kampf um das Regionalligaticket bleiben wird. Und auch sein Vorgänger Zimmermann lag letztlich mit seiner Einschätzung des besser zu bespielenden Gehäuses für die Germania goldrichtig.