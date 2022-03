Barsinghausen

Zum Anfang der Oberliga-Aufstiegsrunde hat es für den 1. FC Germania Egestorf/Langreder ein dickes Ende gegeben. Vor 300 Zuschauern an der heimischen Ammerke verlor das Team von Trainer Paul Nieber mit 0:1 (0:0) gegen den BSV Kickers Emden durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit.

90 Minuten waren schon rum, als ein von Gabriel-Goffi Bamezon verlängerter Ball im Egestorfer Strafraum landete. Emdens Tido Steffens kam im Duell mit Germanias Keeper Ole Schöttelndreier zu Fall, der Schiedsrichter zeigte zu Recht auf den Punkt. Holger Wulff ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Strafstoß zum Sieg für die Ostfriesen. „Ein Remis wäre gerecht gewesen, aber wir hatten im entscheidenden Moment ein bisschen Glück“, sagte Kickers-Trainer Stefan Emmerling, der Mitte der Neunzigerjahre für Hannover 96 gespielt hatte. Sein Egestorfer Pendant hatte einen über weite Strecken der Partie ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft gesehen. „Wir hatten eine gute Präsenz in den Zweikämpfen und waren mit Ball spielbestimmend“, sagte Nieber. „In Hälfte eins war Emden einen Tick besser, in der zweiten Halbzeit wir.“

Solidarität mit der Ukraine

Auch ein Duell zweier Fußball-Oberligisten kann sich dem traurigen Zeitgeschehen nicht entziehen. Freier Eintritt für Menschen aus der Ukraine, blau-gelbe Eckfahnen und ein längerer Moment der Stille vor dem Anpfiff setzten Zeichen für Solidarität und Frieden. Als der Ball dann rollte, waren die Platzherren gleich da – zwei Germanen liefen alleine auf das Tor der Emdener zu, nur eine Abseitsentscheidung verhinderte das frühe 1:0 (2. Minute). Von den Zuschauern konnten 250 den Pfiff nicht nachvollziehen – die anderen 50 waren mit einem Fanbus aus Ostfriesland angereist und feuerten ihre Mannschaft sangeskräftig an. Schöttelndreier bewahrte die Elf vom Deister mit einer starken Parade vor dem Rückstand, als Steffens abgezogen hatte (15.).

In der ausgeglichenen Partie waren gute Chancen Mangelware, eine der wenigen hatte Germanias Jos Homeier kurz nach dem Seitenwechsel. Dafür bekamen die Zuschauer intensiv geführte Zweikämpfe zu sehen. Nach einer Auseinandersetzung zwischen Tigrinho und Yanic Konda wurde es sogar hitzig (59.), ein hartes Foul in der nächsten Szene von Bastian Dassel am starken Karsan Doski führte zu einem Wortgefecht zwischen Emmerling und Nieber. „Das ist die Aufstiegsrunde, Emotionen gehören dazu. Nach dem Spiel ist aber alles vergessen“, sagte Emmerling.

Torschrei bei Becks Chance auf vielen Lippen

Der eingewechselte Neuzugang Elias Beck hätte in der 79. Minute für das 1:0 der Egestorfer sorgen können, wenn er erstens nicht alleine auf dem Weg zum Kickers-Gehäuse den Ball über den rechten Winkel geknallt und zweitens nicht im Abseits gestanden hätte. Stattdessen fiel das Tor des Tages für die Gäste. Eine Chance bekam das Team vom Deister noch in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nieber beorderte seinen Torwart lautstark nach vorne, um bei der Freistoßchance einen potenziellen Abnehmer mehr in der Box der Emdener zu haben – es wurde jedoch nicht mehr gefährlich.

Trotz der Niederlage bleiben die Egestorfer im Klassement der Aufstiegsrunde mit einem Punkt Vorsprung vor den Kickers Erster. „Dass wir das Spiel gegen Emden nicht 4:0 gewinnen würden, war klar, das ist eine gute Mannschaft“, sagte Nieber. Wer sich nicht so akribisch auf das Spiel, vorbereitet hatte wie Germanias Coach, hat spätestens jetzt gemerkt, dass es für die Egestorfer ein hartes Stück Arbeit sein wird, sich für nächste Saison einen Platz in der Regionalliga zu verdienen.

Von David Lidón