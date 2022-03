Stelingen

In einem Nachholspiel der Fußball-Landesliga hat der TSV Barsinghausen mit 2:0 (1:0) beim TSV Stelingen gewonnen. Damit haben die Calenberger auch ihre zweite Partie in der Abstiegsrunde gewonnen – die Stelinger hingegeben haben in dieser Saisonphase zwei von drei Begegnungen verloren und müssen mehr denn je um den Klassenerhalt bangen.

Dass die Gastgeber in eine solche Situation kommen würden, deutete sich schnell an. Das Spiel hätte aus Sicht der Stelinger nicht schlechter beginnen können. Niklas Langhans unterlief nach 15 Minuten ein Eigentor. Davon erholte sich die Mannschaft von Trainer Marko Orsolic zwar wieder, konnte jedoch Tim-Liam Freund im Barsinghäuser Kasten nicht überwinden. Tobias Kienlin gelang in der 85. Minute der späte Treffer zum Endstand.