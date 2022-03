Kaiserslautern

Am Abend nach dem Spiel tat es sogar dem Unparteiischen leid. Schiri Patrick Ittrich meldete sich nach Havelses 0:3-Pleite bei Drittliga-Topklub 1. FC Kaiserslautern online zu Wort. „Das 1:0 war eigentlich irregulär. Die absichtliche Handspielverlängerung habe ich nicht gesehen. Es stand ein Spieler davor. Ich ärgere mich maßlos“, schrieb er bei Twitter. Das war nett, half dem Tabellenletzten aber leider „gar nichts“, urteilte Havelses Trainer. Rüdiger Ziehl fand die Aufrichtigkeit und Transparenz trotzdem „gut. Man kann ihm auch keinen Vorwurf machen, das war sehr, sehr schwer zu sehen. Von den 20 000 Zuschauern im Stadion hat’s vermutlich kaum jemand gesehen – ich auch nicht.“

Erst auf den Fernsehbildern wurde es sichtbar, dann aber deutlich. Nach einer Ecke an den Fünfmeterraum verlängerte erst Alexander Winkler mit dem Kopf und dann Philipp Hercher im Fallen. Sah aus wie ein Kopfball, war aber Volleyball mit der rechten Hand. In der 3. Liga gibt es allerdings keinen Videobeweis. Terrence Boyd traf mühelos aus anderthalb Meter vor dem Tor (11.).

Piwernetz und Gubinelli haben Topchancen

Doppelt bitter war’s, weil Havelse zuvor „gegen die beste Abwehr der 3. Liga“ (Ziehl) zwei richtig gute Chancen zur Führung hatte. Erst warf sich Winkler im letzten Moment in einen Schuss von Nils Piwernetz (6.), dann entschärfte Torwart Matheo Raab einen guten Abschluss von Leonardo Gubinelli, der drei Minuten später im Gewühl am Fünfer zum Schuss gekommen war. Die Vorarbeit hatte beide Male der in die Startelf zurückgekehrte Fynn Lakenmacher geliefert. „Ich habe den Jungs vorm Spiel gesagt, dass wir etwas Besonderes brauchen, um etwas mitzunehmen. Dafür müssen wir in einer Szene eben ein Tor machen“, beschrieb Ziehl.

Statt eines Havelser Traumstarts gab es den Rückstand, und danach kontrollierte Kaiserslautern das Spiel. Bis zur Pause hätte allein Boyd noch ein, zwei Tore mehr erzielen können.

„Sie waren souverän“

In Hälfte zwei blieb Lautern spielbestimmend. „Sie waren souverän, sehr ballsicher, haben wenig Fehler gemacht. Da war es schwer für uns, an den Ball zu kommen“, analysierte Ziehl. „Man hat schon gesehen, warum die Zweiter sind und wir Letzter.“ Havelse versuchte es, doch die Hausherren schalteten schneller – und „Volleyballer“ Hercher vollendete einen Konter zum 2:0 (53.). Ziehls Team hatte noch eine Chance zum Anschluss, doch wieder entschärfte der starke Raab. Erneut hatte Lakenmacher Piwernetz stark in Szene gesetzt (68.), doch erneut antwortete Kaiserslautern auf den Druck schnell mit einem Tor: Konter, Marlon Ritter traf zum 3:0 (73.).

Gegen Verl „zählen nur drei Punkte“

Die bittere Analyse: „Hätten wir diese Leistung vergangene Woche gegen Viktoria Berlin gezeigt, hätten wir gewonnen“, fand Ziehl. Doch gegen den Abstiegskandidaten gab’s zuletzt nur ein Unentschieden und gegen Kaiserslautern diesmal eine Pleite. Das wird im nächsten Spiel alles nicht reichen, dann geht’s gegen den nächsten Kellerkonkurrenten Verl. Ziehl deutlich: „Da zählen nur drei Punkte, wenn wir noch Hoffnung auf den Klassenerhalt haben wollen.“

Von Jonas Szemkus und Ulrich Bock