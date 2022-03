Abstiegskampf pur: Hemminger entführen mit 4:0 wichtige Punkte aus Sarstedt

Sarstedt

„Das war heute Abstiegskampf pur – und die Jungs haben diese Bedingungen super angenommen“, hat sich Semir Zan über die Leistung des SC Hemmingen-Westerfeld beim 4:0 (1:0)-Sieg beim 1. FC Sarstedt gefreut. Bis auf eine zehnminütige Phase nach der Pause habe die Mannschaft in brenzligen Situationen das Risiko minimiert und „rigoros alles gelöscht“, lobte der Co-Trainer des SCH die diesmal konsequente und bei Bedarf auffallend schlichte Herangehensweise. „Schönheitspreise gab es auf diesem schwer zu bespielenden Untergrund ohnehin nicht zu gewinnen.“

Der Coach der Sarstedter nahm das Ergebnis der Partie der Landesliga-Abstiegsrunde letztlich gelassen. „Ich kann diese Niederlage ganz gut einordnen“, sagte Marc Vucinovic. Die personelle Lage hatte sich kurzfristig sehr schlecht entwickelt: „Uns sind zehn Feldspieler ausgefallen, die ich allesamt blind hätte in die Startelf packen können“, sagte der Trainer. Außerdem täusche die Höhe der Niederlage etwas. „Das 0:4 hört sich so an, als wären wir an die Wand gespielt worden. Dem war nicht so.“ Zwar habe nach vorne diesmal die Durchschlagskraft gefehlt, aber zu einem Remis hätte es dennoch reichen könne. „Leider fangen wir uns die ersten zwei Treffer durch Standards, weil wir uns dumme Fouls in gefährlichen Positionen geleistet haben.“

Zur Galerie Bilder vom Spiel der Landesliga-Abstiegsrunde zwischen dem 1. FC Sarstedt und SC Hemmingen-Westerfeld

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie, die spielerisch – nicht zuletzt wegen der schlechten Platzverhältnisse – auf keinem sonderlich hohen Niveau stand. So wurde es in der ersten Hälfte primär nach ruhenden Bällen gefährlich: In der dritte Minute nahm Yekta Berk Kahraman einen Eckball volley und zwang den Sarstedter Keeper Dominik Grimpe zu einem sensationellen Reflex. Das Führungstor fiel kurz vor der Pause: Joel Wauker traf per Freistoß, der für Grimpe unhaltbar war, weil der Ball noch unglücklich abgefälscht wurde (37. Minute). Die Platzherren brachten vor dem Seitenwechsel offensiv nichts zustande. Gegen den Ball habe es die Notelf aber ganz ordentlich gemacht. „Eigentlich war es ein 0:0-Spiel“, sagte Vucinovic.

Aufseiten der Hemminger gab es am Defensivverhalten diesmal gar nichts zu beanstanden. „Heute sind unsere Führungsspieler vorangegangen“, freute sich Zan und lobte vor allem die beiden Sechser Metehan Kayhan und Aljoscha Hyde sowie die gesamte Abwehrreihe mit Daniel Stojanov, Julian Hyde, Clemens Grage und Justin Hansow.

Nach dem Seitenwechsel hatte der SCH im Großen und Ganzen alles im Griff: Lediglich zwischen der 55. und 65. Minute kam der 1. FC durch Bastian Hattendorf und Eugen Klein zu zwei guten Schusschancen. Dazu hatten die Gäste bei einem Klärungsversuch ein bisschen Glück, dass der Ball den Pfosten touchierte. Mit dem 2:0 in der 72. Minute sei der Kuchen gegessen gewesen. Wauker zwang Grimpe mit einem Richtung Winkel gezwirbelten Freistoß zu einer Glanzparade, den Abpraller versenkte Stojanov. „Das war der Brustlöser“, sagte Hemmingens Assistenzcoach.

Dieser Treffer zog den Sarstedtern den Stecker. „Hinten brannte nichts mehr an, und vorne hatten wir noch vier, fünf gute Chancen“, sagte Zan. Zwei davon nutzte der eingewechselte Lazar Grozdanic (75., 88.) nach Vorarbeit von Kahraman respektive Jauub Fakih. Vucinovic hakte die Partie zügig ab: „Am Ende mussten wir sogar noch einen Torwart als Feldspieler einwechseln, weil wir keine Optionen mehr hatten.“

Von Jens Niggemeyer