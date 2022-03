Heeßel.

Es ist ein Duell mit besonderer Würze: Der Heeßeler SV empfängt am Sonntag (15 Uhr) in der Abstiegsrunde der Landesliga den TSV Stelingen auf seinem Platz an der Dorfstraße. Wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, geht es gemeinhin sehr umkämpft und hitzig zu – die Vergleiche der laufenden Saison endeten jeweils 1:1.

Mit dem 2:0-Sieg beim SC Hemmingen-Westerfeld gelang dem HSV ein perfekter Start in die zweite Saisonhälfte. „Es lief super. Die drei Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Nun wollen wir zu Hause möglichst nachlegen“, sagt Martin Mohs. Heeßels Trainer weiß um die Herausforderung für sein Team: „Die Stelinger sind ein unbequemer Gegner, unheimlich lauffreudig, total motiviert und engagiert. Und sie haben sich mit Marcos Pappas und Louis Trollmann gut verstärkt.“

Trainer Mohs: „Anfang der Woche hatte unser Physio mehr Spieler auf der Massageliege als ich auf dem Trainingsplatz.“

Was die Sache für die Grün-Weißen noch erschwert, ist die weiterhin angespannte Personallage: „Sechs Langzeitverletzte, einige Angeschlagene, zurzeit drei Corona-Ausfälle, Samet Gülle ist privat verhindert, für Nick Poelmeyer kommt ein Einsatz wohl noch zu früh, und Marvin Omelan plagt sich mit einer Leistenzerrung herum“, führt Mohs die lange Streichliste seines 30-Mann Kaders an. Außerdem hätte die Auftaktbegegnung für Nachwehen gesorgt. „Anfang der Woche hatte unser Physio mehr Spieler auf der Massageliege als ich auf dem Trainingsplatz.“ Dennoch ist der Fußballlehrer guter Dinge, schließlich habe seine ersatzgeschwächte Elf gegen Hemmingen einen starken Auftritt abgeliefert. „Alles gut, wir freuen uns auf Stelingen.“

Insbesondere Heeßels jüngster Neuzugang Bjarne Seturski machte beim Auswärtssieg den Unterschied aus. Der Mittelfeldakteur überzeugte mit guten Ideen, strahlte Torgefahr aus und steuerte den Treffer zum 2:0 bei. Beinahe wäre der 20-Jährige über seinen Kumpel Marcos Pappas beim TSV Stelingen gelandet, er hatte bereits ein Testspiel im Dress der Blau-Weißen bestritten. Letztlich gab der gute Kontakt zu Coach Martin Mohs den Ausschlag für den HSV. „Bjarne ist ein klasse Fußballer, wir hätten ihn gern bei uns gehabt. Aber er hat sich halt anders entschieden“, sagt TSV-Coach Marko Orsolic.

Stelingen brennt darauf, endlich loszulegen

Die Gäste mussten am ersten Spieltag der Abstiegsrunde notgedrungen die Füße stillhalten, ihre Heimpartie gegen den TSV Barsinghausen fiel aus. „Echt bitter. Wir standen mit 20 Akteuren auf unserer Anlage, die Jungs waren heiß. Um 13.30 Uhr kam dann die Nachricht, dass das Spiel wegen eines Corona-Ausbruchs beim Gegner abgesagt ist“, schildert Orsolic. Jetzt sei es endlich an der Zeit, richtig loszulegen. „Die starke Form aus der Vorbereitung wollen wir mit in die Punktspiele nehmen.“ Bis auf Moussa Coulibaly (Knieverletzung) und den gesperrten Demba Balde Djitte sind alle Spieler fit.

Von Nicola Wehrbein