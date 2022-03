Hannover

Premiere für Arminia Hannover – und das im doppelten Sinne: Die Mannschaft von Trainer Skerdi Bejzade hat am Samstag (16 Uhr) den VfL Oldenburg zu Gast. Es ist die erste Partie in der Saison gegen den VfL und zugleich der Auftakt für Arminia in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga.

Die Arminen haben mit der Qualifikation für die Aufstiegsrunde den Klassenerhalt in der Oberliga sicher. „Es ist schön, dass wir befreit aufspielen können. Wir werden viel rotieren – wollen aber trotzdem viele Spiele gewinnen und uns noch ein paar Plätze verbessern“, sagt Bejzade. Auf einer Position muss er seine Elf aber auf jeden Fall verändern. Andre Ndiaye ist gesperrt, er muss wegen einer fünften gelben Karte pausieren.

Ansonsten hat der Coach die Qual der Wahl. „Im Vergleich zur vergangenen Woche habe ich annähernd meinen Kader komplett“, sagt Bejzade, dessen Team am vorigen Samstag ins Halbfinale des Landespokals einzog nach einem 2:1-Heimsieg gegen die SVG Göttingen. Eine neue Chance im Tor wird gegen Oldenburg Lars Holm bekommen. „Er hat zuletzt wenig Einsatzzeiten gehabt und sich dieses Spiel verdient“, sagt Bejzade, der dafür den bisherigen Stammkeeper Vjaceslavs Serdcevs auf die Bank setzen wird.

Startphase entscheidet über Bewerbung

Für den SV Ramlingen/Ehlershausen geht es am Samstag (16 Uhr) zu Hause gegen den SC Spelle/Venhaus in die zweite Saisonhälfte. „Wir betreten Neuland, sind aber über unsere Gegner aus der Parallelstaffel Weser-Ems/Lüneburg gut informiert. Der ambitionierte SC Spelle/Venhaus wird aber schon eine Hausnummer sein“, sagt RSE-Vorsitzender Kurt Becker, der die Bewerbungsunterlagen für die 4. Liga noch nicht eingereicht hat. „Wir haben dafür Zeit bis zum 31. März. Wenn wir eine erfolgreiche Startphase hinlegen und sich eine Aufstiegschance ergibt, werden wir uns für die Regionalliga bewerben.“

Die Testspiele der Ramlinger verliefen jedoch nicht allzu hoffnungsvoll: Nach einem 4:1 gegen den SC Hemmingen-Westerfeld gab es zuletzt drei Niederlagen in Serie. Die Mannschaft des am Saisonende scheidenden Trainers Philipp Gasde hat sich aber optimal auf die Aufstiegsrunden-premiere vorbereitet. „Wir haben in Barsinghausen im Fuchsbachtal ein Trainingslager absolviert. Das war der 1. Preis des vom Sportbuzzer ausgelobten Corona-Ersatzturniers“, sagt Becker. Das Finale hatte der RSE gegen den MTV Ilten gewonnen - mit erfolgreichem Balljonglieren und besserer Zielgenauigkeit beim Mülltonnenschießen.

Gelungene Premiere für die Egestorfer?

Mit den vielversprechendsten Karten startet der 1. FC Germania Egestorf/Langreder in die Aufstiegsrunde. Das Team von Trainer Paul Nieber geht als Punktbester in die entscheidende Runde, bekommt es am Sonntag (15 Uhr) zu Hause mit dem BSV Kickers Emden zu tun.

„Es wäre schön, wenn sich der Spruch bewahrheitet, dass auf eine nicht gelungene Generalprobe eine gelungene Premiere folgt“, sagt Germanias Kapitän Joshua Siegert. Das 0:2 gegen den HSC BW Tündern beendete eine Vorbereitungsphase, die laut Nieber durchwachsen war. „Das kann aber auch als Warnschuss dienen“, sagt der Coach. In seiner Mannschaft sei die Vorfreude auf das Emden-Spiel groß.

Im Spitzenspiel des Ersten gegen den Dritten des Ausgangsklassements treffe die Germania auf eine sehr robuste und willensstarke Mannschaft aus Emden. „Das wird ein schweres Spiel, aber wir hatten diese Saison schon viele schwere Spiele und haben viele schwere Spiele gewonnen“, sagt Egestorfs Trainer. Auf der Außenbahn wird Lennart Novotny nach einer Fußoperation lange ausfallen, Nikos Elferts Einsatz ist nach einer Erkältung fraglich. Dafür ist Linksverteidiger Wlad Maslyakov pünktlich wieder fit.

Von Dirk Drews und David Lidón Stephan Hartung