Garbsen

Genau das hatte sich Matthias Limbach anders ge­wünscht: „Bitte nicht Karneval in Köln gegen Viktoria.“ Aber genauso kommt es nun. Der Manager des TSV Havelse fährt mit der Mannschaft am Donnerstag nach dem Training nach Köln – und rauscht mitten hinein in die Weiberfastnacht, neben dem Rosenmontag der größte Feiertag für die Kölner. Havelse übernachtet in der Narren-Falle, zehn Gehminuten nördlich des Doms im Cöllner Hof. Die Nacht könnte unruhig werden.

Gut, wenn dann ein Kapitän für Ruhe sorgen kann. Noch ist nicht klar, ob Tobias Fölster mitfährt. Am Donnerstag kann Föls­ter sich nach der Corona-Infektion freitesten. Havelse untersucht ihn anschließend noch auf Blut und Herz. „Das machen wir mit allen Spielern“, sagt Limbach, „wir gehen da kein Risiko ein. Ist Fölster gesund, gehört er zum Kader. Aber spielen wird der kopfballstarke Verteidiger am Freitag bei Viktoria Köln nicht.

Einer wie Fölster hatte bei der Niederlage im Nichtabstiegsendspiel ge­gen Würzburg (1:3) gefehlt. Der „Kopfballstärkste und Kopf der Mannschaft“, wie Limbach meint. Dafür machte Fynn Arkenberg einen guten Job, aber ihm fehlen entscheidende Zentimeter im Luftkampf.

Überhaupt Abstiegskampf und Endspiele? „Kann ich nicht mehr hören“, sagt Limbach. Gegen den jetzigen Vorletzten Würzburg war der Letzte Havelse offenbar mit dem Druck nicht klargekommen. „Na und? Jetzt haben wir halt keine Chance mehr, dann können doch alle locker aufspielen“, sagt Limbach, „ich habe nie gesagt, das ist ein Endspiel, und das ist es auch in Köln nicht. Alles egal! Geht raus und spielt euren besten Fußball. Reinhauen statt nachdenken!“

Das klingt nicht nach Büttenrede, sondern einer ernst gemeinten Ansage an die Mannschaft und die Kritiker des Aufsteigers. „Drei Punkte – und wir sind wieder dran, ist ganz einfach“, sagt Limbach.

Von Dirk Tietenberg