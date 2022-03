Hemmingen

Vorgenommen hatten sich beide Teams eine Menge. Und lange sah es in einem intensiven Spiel so aus, als würden sich der SC Hemmingen-Westerfeld und der Heeßeler SV zum Auftakt der Landesliga-Abstiegsrunde die Punkte brüderlich teilen. Doch in der Schlussphase nutzten die Gäste einen leichtfertigen Ballverlust der Platzherren eiskalt zum 1:0 durch Marvin Omelan, der den Ball in den Torwinkel zirkelte, und bogen spät auf die Siegerstraße ein (79. Minute). Und prompt legte der HSV wenig später nach einem Solo des starken Neuzugangs Bjarne Seturski Tor zwei nach (84.).

HSV-Trainer Martin Mohs hatte allen Grund zur Zufriedenheit. „Dieser Sieg freut mich extrem. Es war ein gutes, faires Landesliga-Spiel mit bissigen Zweikämpfen, in dem sich beide Seiten auf Augenhöhe begegnet sind und sich nichts geschenkt haben.“ Er habe bei diesem Abnutzungskampf das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft, die das erste Tor schieße, am Ende als Sieger vom Platz gehen werde: „Zum Glück waren wir das.“ Vor der Pause hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel. Die beste Möglichkeit hatten allerdings die Heeßeler, als Seturski allein aufs das Hemminger Tor zulief, aber vergab.

Die Gäste überließen dem SCH die Initiative, verlegten sich aufs Umschaltspiel und versuchten, nach Balleroberungen zu kontern. In der Abwehr präsentierten sich die Heeßeler leidenschaftlich und konsequent, zudem erwischte Gästekeeper Marco Dubberke einen starken Tag. „In drei, vier Situationen habe ich schon die Luft angehalten, aber in letzter Konsequenz konnten wir meist klären“, sagte Mohs.

Aber auch den Heeßelern boten sich Chancen. In der 59. Minute scheiterte erneut Seturski am Hemminger Torhüter Frederic Schoppe, zehn Minuten später forderten die Gäste nach vermeintlichem Foul an Sebastian Baar vergeblich Elfmeter.

„Unterm Strich war’s ein verdienter Sieg“, resümierte Mohs. „Wir haben mannschaftlich geschlossen das meiste verteidigt und waren selbst immer wieder gefährlich.“

„Ich hätte mir weniger Ballverluste und mehr Präzision im Zusammenspiel gewünscht“, gab Hemmingens Trainer Martin Pyka ehrlich zu. Zudem habe ihm das Tempo gefehlt. „Wir haben in der ersten Halbzeit generell zu langsam gespielt.“ Das habe die Mannschaft nach dem Wechsel deutlich besser gemacht. „Da hatten wir schon deutlich mehr Spielanteile und eine Druckphase von der 60. bis zur 75. Minuten, in der wir auch drei gute Chancen hatten, um das 1:0 vorzulegen.“ Allerdings gelang das schließlich den Gästen aus Heeßel.

Von Jens Niggemeyer