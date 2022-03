Dank Engelbrechts Elfmetertor: Ramlingen besiegt den SV Arminia mit 1:0

Hannover

Das passte gut: Sowohl der SV Arminia als auch der SV Ramlingen/Ehlerhausen waren in der Oberliga-Aufstiegsrunde nicht im Einsatz. Die SVA-Begegnung in Spelle fiel ebenso aus wie das Gastspiel des RSE in Emden – jeweils wegen Coronafällen beim Gegner. Also verabredete man sich zum freundschaftlichen Kick.

Im Rudolf-Kalweit-Stadion gewannen die Ramlinger mit 1:0. Das Tor des Nachmittags gelang mit Louis Engelbrecht nach einer halben Stunde per Elfmeter dem frischengebackenen Vater. Die Arminen konnten sich im Laufe der Partie nur wenige Torchancen erarbeiten, um selbst einen Treffer zu erzielen. Dabei fehlten ihnen auch die Alternativen von der Bank aus, um für frischen Wind zu sorgen. SVA-Trainer Skerdi Bejzade spielte mit seiner Startelf durch.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SV Arminia: Holm – Ramme, Alten, Papadopoulos, Lucic, Fender, Jankir, Ballerstedt, Doko, Ndiaye, Poschmann

Ramlingen/E.: Maluck – Yüksel, Meier, Bakir (60. Künneke), Jordan (48. Pohlmann), von Pless (48. Nowak), Yeboah (46. Gieseking), Firiaridis, Weindl, Müller, Engelbrecht