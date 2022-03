Effektiv und eiskalt: TSV Poggenhagen macht aus vier Chancen drei Tore

Poggenhagen

Der TSV Poggenhagen hat das Titelrennen durch einen 3:0 (1:0)-Heimsieg über den TSV Berenbostel weiter offen gehalten. In der Kreisliga 2 bahnt sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Gelb-Schwarzen und Spitzenreiter SV Frielingen an.

Von einem locker und leichtfüßig herausgespielten Erfolg der Gastgeber kann jedoch nicht die Rede sein. Vielmehr war es ein hartes Stück Arbeit. Den Gästen fehlte lediglich die letzte Konsequenz im Abschluss und das nötige Quäntchen Glück. Anders der Tabellenzweite: Wie gut, dass Trainer Andreas Kögler auf die Qualitäten von Max Hagemann vertraut hat, obschon der Stürmer in den vergangenen drei Wochen zwecks Skilehrer-Ausbildung in Österreich war und nicht trainieren konnte. Hagemann fackelte nicht lange und versenkte den Ball zum 1:0 im Netz (26. Minute.).

Platzverweis für Joel Thomalla ist der Knackpunkt

Nach der Pause machte die offensiv ausgerichtete Garbsener Formation von Coach Hakan Kamali mächtig Druck. Der Ausgleich lag in der Luft. Heimakteur Kim-Julien Wegner klärte in höchster Not auf der Linie (60.). „Mit etwas Dusel und purem Willen haben wir die brenzlige Phase überstanden“, sagte Kögler und ergänzte: „Auf unsere Defensive ist Verlass. Nicht umsonst haben wir die wenigsten Gegentore der Liga kassiert.“ Beide Trainer bezeichneten übereinstimmend den Platzverweis für Berenbostels Joel Thomalla, der Gelb-Rot sah, als Knackpunkt der Partie (75.). In Überzahl erhöhten die Frösche durch Niklas Ehrcke (76.) und Ski-Ass Hagemann auf 3:0 (80.).

Lob für Hagemann, Ehrcke und Tiedgen

Ungeachtet des Resultats äußerte sich Kamali zufrieden: „Wir haben prima gegengehalten. Gerade nach dem Rückstand hat die Mannschaft Charakter gezeigt und super gekämpft.“ An Effektivität im Abschluss mangelt es dem TSV Poggenhagen nicht, „aus vier, fünf Chancen haben wir wieder drei Tore gemacht“, freute sich Kögler, der neben Angreifer Hagemann noch Kapitän Niklas Ehrcke sowie Jannes Tiedgen besonders hervorhob.

TSV Poggenhagen: Brosch – Tiedgen, Staszewski, Gehle(83. Al Khlidi) – Rückert, Ehrcke, F. Lange, Meineke (67. Wengler) – L. Lange (80. Kröger), Zafar Khan (55. Wegner), HagemannTSV Berenbostel: Franik – Baller, Krygier, Wiesberg (81. Kellermann), Pamfil – Meyer, Günay, Thomalla – Kulie (73. Bergmann), Schuster, Lorente

Von Nicola Wehrbein