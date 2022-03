Pattensen

Der Ball rollt wieder in der Landesliga, seit Sonntag auch für die sechs Klubs der Aufstiegsrunde. Und wenn die folgenden neun Spieltage auf dem Weg zur Oberliga-Qualifikation so abwechslungsreich werden sollten wie die Auftaktpartie beim TSV Pattensen – dann viel Spaß! In den ersten 45 Minuten war die Begegnung mit dem STK Eilvese zwar noch torlos und etwas zäh, anschließend wurde jedoch beste Unterhaltung geliefert. 3:3 ging es aus.

Als Schiedsrichter Marian Kempf zur Halbzeit pfiff, hätte wohl niemand gedacht, dass aus dem bis dahin äußerst chancenarmen Duell zwischen dem Zweiten der Vorrundenstaffel Süd und dem Nord-Ersten noch ein packender Schlagabtausch werden würde. Zuvor waren nach dem Anstoß im mit dem Zeichen für Frieden abgekreideten Mittelkreis nur 33 Sekunden bis zum ersten Torschuss vergangen – danach blieben nennenswerte Strafraumszenen allerdings Mangelware.

Schleppender Start nach langer Winterpause

„Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um uns zurechtzufinden“, erklärte Eilveses Coach Thassilo Jürgens den schleppenden Beginn nach 106 Tagen Winterpause für seine Elf. Auch die Pattenser nahmen einen längeren Anlauf. „Vielleicht hatte der STK ein paar Spielanteile mehr“, sagte Co-Trainer Oliver Bock, der den mit dem Coronavirus infizierten TSV-Chefcoach Sebastian Franz vertrat. „Insgesamt waren beide Mannschaften aber gleichwertig.“

Tore wie am Fließband

Umso flotter ging es in die zweite Halbzeit, mit Toren wie am Fließband und Mohamad Saade in der Hauptrolle. Der STK-Torjäger brachte die Gäste nach einem Eckstoß (49. Minute) sowie kurz darauf nach starker Vorarbeit von Adrian Wagner (51.) mit 2:0 in Front. Auch das 3:1, sein 17. Saisontreffer, ging wieder auf das Konto des 31-Jährigen (61.), nachdem die Pattenser gerade per Foulelfmeter verkürzt hatten. Sascha Lieber war in der Zange zwischen Pascal Pagga und Mohamad Ismailat zu Fall gekommen, Maximilian Schulz verwandelte sicher vom Punkt (58.).

Melz und Heuermann drehen die Partie

„Normalerweise muss man clever genug sein, um so ein Ding nach Hause zu fahren“, meinte Jürgens. „Aber wir haben Fehler gemacht, den Gegner zweimal jeweils blank stehen lassen – und das wird bestraft.“ Lediglich zehn Minuten brauchten die Pattenser, um den Rückstand auszugleichen. Winterzugang Steven Melz (67.) aus Hemmingen, erst kurz zuvor eingewechselt, und Nils-Ole Heuermann (71.) sorgten für das 3:3. Beide Torschützen hätten bei einer Doppelchance in der Nachspielzeit die Partie sogar noch komplett drehen können. „Aber das Unentschieden geht in Ordnung“, sagte Bock. „Wie die Mannschaft zurückgekommen ist, das war schon top.“

Pattensen: Geesmann – Eilers, Dempwolf, König (75. Weber), Liedtke – Schulz, Samow, Hansmann (88. Scholz) – Görgen (85. Klahr), Heuermann – Lieber (61. Melz).

Eilvese: Fielsch – P. Pagga, Ismailat, Strunkey, A. Saade – Wagner, Kiedrowski – Meinhold (75. Mensah), Leimann, Mesenbring (76. M. Pagga) – M. Saade.

Von Dirk Herrmann