Hannover

Zwei so schnelle Treffer sieht man nicht alle Tage. Der STK Eilvese hat seine Blitzstarter-Qualitäten am Sonntag gleich doppelt unter Beweis gestellt. Keine zwei Minuten dauerte es, bis der Ball im Bezirkspokal-Achtelfinale bei Niedersachsen Döhren zum ersten Mal im Netz lag. Nach einem abgefangenen Ball kombinierte sich der Landesligist schnell nach vorne, Nico Kiedrowski kam von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Den durchaus haltbaren Ball lies Döhrens Torwart Bonas durchrutschen. Nach der Pause gelang den Gästen das selbe Kunststück noch einmal. Kurz nach Wiederanpfiff vollendete Cameron Stokes eine Hereingabe von Mohamad Saade zum 2:0. Damit legte der STK den Grundstein für den 4:1-Erfolg (1:0) beim Bezirksligisten aus Döhren.

Wichtig dafür war besonders das frühe 1:0, denn die Gäste fanden nur schwer in die Partie. „Döhren hat das gut gemacht und uns gut zugestellt“, lobte Trainer Thassilo Jürgens den Gegner: „Wir haben in den ersten 20 Minuten kaum Lösungen gefunden.“ Das gelang seinem Team im Laufe der ersten Halbzeit dann aber immer besser, folgerichtig spielte sich der STK gute Torchancen heraus.

Vorentscheidung durch Mohamad Saade

Nutzen konnten die Eilveser diese jedoch erst im zweiten Durchgang. In der 64. Minute war es Kapitän Mohamad Saade, der nach einer Flanke auf 3:0 erhöhte. Der Treffer durch den besten Torschützen der Gäste schien die Vorentscheidung zu sein, doch die Gastgeber steckten nicht auf. Die Döhrener, die für das Spiel aufgrund der Platzverhältnisse der eigenen Sportanlage auf den Kunstrasenplatz des VfL Eintracht Hannover ausweichen mussten, verkürzten nach 71 Minuten durch Robin von Freeden auf 1:3.

„Dadurch ist es spannend geblieben. Aber ich glaube, wenn sie das 2:3 gemacht hätten, hätten wir auch noch einmal nachlegen können“, sagte Jürgens. Der Anschluss gelang den Döhrenern nicht mehr, dafür hatte der STK das letzte Wort. Nach einem Halten an Ali Saade im Strafraum verwandelte Tim Meinhold den fälligen Elfmeter zum Endstand.

Döhren schlägt sich wacker

„Der Gegner war in einer Sache besser: der Effektivität. Unser primäres Ziel war es, gegen einen der Topfavoriten auf den Oberliga-Aufstieg ein gutes Spiel zu machen. Das haben wir geschafft“, sagte Döhren-Coach Michael Wohlatz.

„Das war sehr wichtig für uns“, freute sich Jürgens über den Sieg im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause. Der Trainer betonte die Bedeutung des Bezirkspokals: „Wir machen keinen Unterschied zwischen Pokal und Liga. Für uns ist jetzt jedes Spiel ein kleines Finale, in dem wir nichts zu verlieren haben.“ Das nächste „kleine Finale“ steht für sein Team am kommenden Sonntag an. Dann startet der STK beim TSV Pattensen in die Aufstiegsrunde zur Oberliga.

STK Eilvese: Fielsch – A. Saade, Ismailat, Strunkey, Pagga – Wagner (73. Leimann), Kiedrowski – Schirrmacher, Meinhold, Stokes (89. Mensah) - M. Saade

Von Jonas Lübbersmeyer