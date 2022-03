Krähenwinkel

Den heimischen Waldsee hatte der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide beim Trainingsstart links liegenlassen. Zum Auftakt der Wintervorbereitung stimmte sich der Landesligist andernorts auf das ein, was im Verlauf der sechs Wochen bis zur Aufstiegsrunde noch verfeinert werden sollte. Bei der ersten Einheit ging es auf dem Kunstrasenplatz in Osterwald laut Pascal Preuß darum, sich wieder an den Ball zu gewöhnen. Der Trainer ließ sein Personal viel spielen und versuchte sich dabei selbst als Schiedsrichter. Etwas anstrengender dürften da schon die folgenden Dauerläufe gewesen sein. Preuß schickte seine Krähen um den Maschsee, den sie in vorgegebener Zeit umrunden mussten.

Gelungener Einstand von Neuzugang Owusu

Auch beim ersten Testspiel gegen Kreisligist TSG Ahlten war der TSV KK erneut auf Reisen. Auf dem Sportplatz der Leibniz-Universität Hannover gab es nicht nur ein standesgemäßes Ergebnis. Preuß konnte sich zugleich ein Bild von Andrew Owusu machen, dem zweiten Winterzugang nach Marlon Roß. Der Deutsch-Ghanaer, eine Woche zuvor von Arminia Hannover gekommen, wurde eingewechselt und erzielte zur Begrüßung den Treffer zum 7:2-Endstand. „Er ist ein fleißiger Bengel“, sagt Preuß, der sich zuvor noch beim A-Juniorencoach Timo Struckmeier vom JFV Calenberger Land, Owusus früherem Verein, über den 20-Jährigen erkundigt hatte. „Mit Andrews Verpflichtung können wir nichts verkehrt machen“, sei ihm gesagt worden.

Trainer Preuß: „Es geht aber noch deutlich mehr“

Im Trainingslager Mitte Februar in Berlin arbeitete Preuß weiter daran, aus seiner Mannschaft das Leistungspotenzial herauszukitzeln, das in manchem Vorrundenspiel der Nord-Staffel noch im Verborgenen geblieben war, etwa im Derby beim TSV Godshorn (2:4-Niederlage) oder in beiden Partien gegen die TSV Burgdorf (0:0, 1:1). „In diesen Spielen sind wir weit unter unseren Möglichkeiten geblieben. Das hat mich schon geärgert“, sagt der Trainer. Trotzdem erreichten die Krähen den zweiten Platz und hatten die beste Abwehr. Preuß: „Die Aufstiegsrunde haben wir vorzeitig klar gemacht – insofern ist alles okay. Es geht aber noch deutlich mehr.“

Nach den abschließenden Testspielen gegen den SV 06 Lehrte (3:2-Sieg) und den 1. FC Sarstedt (2:1 für den TSV KK) sowie der Bezirkspokalpartie beim SC Harsum am vergangenen Wochenende (ein souveränes 4:0 brachte den Krähen den Einzug ins Viertelfinale) hofft Preuß, auf einem Stand zu sein, der es möglich macht, einen guten Start in die bei null Punkten beginnende Aufstiegsrunde hinzulegen. In den vergangenen Jahren habe man sich nicht gerade als Spezialist für einen Auftakt nach Maß erwiesen, sagt der Trainer mit einem Augenzwinkern. In der Saison 2018/2019 war es mit sechs sieglosen Partien losgegangen, 2019/2020 mit nur einem Sieg in den ersten sechs Begegnungen, 2020/2021 mit drei Punkten aus drei Spielen. In die Vorrunde der aktuellen Spielzeit waren die Krähen mit einer Niederlage und einem Unentschieden gestartet. „Viel Luft nach oben hat man in der Aufstiegsrunde nicht mehr“, sagt Preuß. „Es sind nur zehn Spiele, da muss man sofort Gas geben.“

Die Krähen auf der Rechnung haben

Dass sie eine gute Rolle spielen kann, ist der Mannschaft zweifellos zuzutrauen. Auch wenn es keine leichten Gegner gibt. Vor allem den STK Eilvese schätzt Preuß nach wie vor hoch ein. „Dessen Komplettpaket ist echt gut“, sagt er. Den SV Bavenstedt, als Dritter der Staffel Süd am Sonntag erster Gegner am Waldsee, zählt der TSV-Trainer ebenso zu den Favoriten. Doch auch seine Krähen wird man auf der Rechnung haben müssen, meint Preuß. „Niemand sagt jetzt: Aufstiegsrunde erreicht, vielen Dank“, bekräftigt er. „Wir wollen ein Wort mitreden.“

Von Dirk Herrmann