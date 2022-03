Lehrte

Am Wochenende nimmt nicht nur die Abstiegsrunde der Landesliga im Jahr 2022 ihren Betrieb auf, sondern auch der Bezirkspokal. 16 Mannschaften haben sich für diesen hochklassig besetzten Wettbewerb qualifiziert, der direkt mit dem Achtelfinale startet. Das Gros des Teilnehmerfeldes entstammt der Bezirksliga; mitmachen dürfen die Sieger der zehn Vorrundenstaffeln. Die restlichen sechs Teams gehen in der Punktrunde eine Etage höher – in der Landesliga – an den Start. Es handelt sich dabei um die sechs Mannschaften, die dort in der Aufstiegsrunde ab dem Wochenende 12./13. März um den Sprung in die Oberliga kämpfen.

Für den TSV Pattensen steht eine Tour in den Landkreis Diepholz an. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Franz bekommt es dort im Stadion an der Bruchstraße am Samstag um 15 Uhr mit dem TSV Wetschen zu tun. Auch der SV Ihme-Roloven muss auswärts um den Einzug in die Runde der letzten acht kämpfen. Der Meister der Staffel 7 gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim Pendant aus Gruppe 5, dem FC ­Lehrte.

Krähen stellen sich in Harsum vor

Auch der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide muss reisen, es geht in den Landkreis Hildesheim zum SC Harsum, Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr. Zeitgleich versucht der TuS Garbsen, bei der SV Alfeld weiterzukommen. Parallel hat Niedersachsen Döhren den STK Eilvese zu Gast.

Das Viertelfinale geht am Ostermontag (18. April) über die Bühne, die Halbfinals steigen am 29. Mai, das Endspiel ist für den 26. Juni angesetzt.

Von Ole Rottmann