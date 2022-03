Wetschen

Ein Gegentor kurz vor Schluss hat den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide beim TSV Wetschen den schon sicher geglaubten Auswärtssieg gekostet. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Bavenstedt beim Start in die Aufstiegsrunde musste sich das Landesligateam von Pascal Preuß beim Diepholzer Klub mit einem 1:1 (1:0) begnügen. „Alles in allem war es ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte der Trainer, „aber das Ergebnis fühlt sich trotzdem wie eine Niederlage an.“

Vor allem die Szene vor dem Ausgleichstreffer von Kevin Reinking, der einen Freistoß an der Strafraumgrenze unhaltbar für Keeper Philipp Houck präzise über die Mauer zirkelte (88. Minute), war aus Krähen-Sicht ärgerlich – Marlon Pickert soll Ramiz Pasiov regelwidrig gestoppt haben. „Das musste man nicht pfeifen“, meinte Preuß. „Selbst der vermeintlich gefoulte Wetscher Spieler hat hinterher mit dem Auge gezwinkert.“

Mit der Leistung seiner Elf sei er zufrieden, „nur belohnt haben wir uns nicht“, sagte Preuß. Bis zum 1:1 hatten die Krähen vor dem eigenen Gehäuse nicht viel zugelassen und ihren Gegner immer wieder rechtzeitig im Abschluss gestört. Wetschens einzige gefährliche Szene, ein Kopfball von Phil Schwierking, entschärfte Houck mit einem starken Reflex.

Die Gäste, angetrieben vom überragenden Lukas Schorler, der weite Wege ging und viele Bälle gewann, brachten sich dagegen meistens bei Standards oder den langen Einwürfen von Christopher Marre aussichtsreich in Position. „Das war schon deutlich besser als im Bavenstedt-Spiel“, sagte Preuß. Die Folge war die Führung in der 43. Minute durch Andrew Owusu. Bei seinem Startelfdebüt schloss der Winterzugang von Arminia Hannover im Nachschuss einen von Pickert eingeleiteten Angriff über Marcel Kunstmann und Schorler ab.

Am Ende wurde es jedoch nur ein Punkt, den die Krähen auch noch teuer bezahlen mussten. Steven Calo war in der ersten Halbzeit im Rasen hängengeblieben, verdrehte sich das Knie und verletzte sich dabei zudem am Knöchel, als ein Gegenspieler auf ihn fiel; der Verteidiger wurde zur näheren Untersuchung ins Diepholzer Krankenhaus gebracht. Nach einem Tritt in die Wade humpelte auch Stürmer Patrick Schuder in der zweiten Halbzeit vom Platz und konnte nicht mehr weiterspielen.

Von Dirk Herrmann