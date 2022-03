Landesliga: TSV Pattensen muss gegen STK Eilvese auf Trainer Sebastian Franz verzichten

Hannover

Sebastian Franz muss am Sonntag zu Hause bleiben. Wenn um 15 Uhr das erste Aufstiegsrundenspiel daheim gegen den STK Eilvese angepfiffen wird, dann sitzt der Trainer des TSV Pattensen in seiner Wohnung in Hildesheim. Vor neun Monaten war der 30-Jährige von der TSV-Reserve auf den Chefsessel der Landesligamannschaft gerückt, die er anschließend auf den zweiten Platz der Südstaffel führte – jetzt, da der Kampf um den Sprung in die Oberliga richtig losgeht, wird Franz zum ersten Mal in dieser Saison nicht an der Seitenlinie stehen.

„Ich will dabei sein“

Corona hat nun auch die Pattenser erwischt, wenngleich sich das Ausmaß bis zum gestrigen Freitag in Grenzen hielt. Mit Simon Hinske ist nur ein Spieler in dieser Woche positiv auf das Virus getestet worden, außer ihm und Franz hat sich mit Dirk Marotzke einer der beiden Co-Trainer infiziert. Weitere Testungen sollen folgen, Franz geht aber davon aus, dass die Partie gegen den STK nicht abgesagt werden muss. Und darüber, wie es in den 90 Minuten läuft, wird er auch nicht im Unklaren bleiben. „Wir versuchen, dass ich über einen Livestream alles mit ansehen kann“, sagt er, „ich will dabei sein.“

Schließlich will Franz, der sich morgen von Co-Trainer Oliver Bock vertreten lässt, sich selbst ein Bild davon machen, ob seine Kicker nach starken Auftritten in der Vorrunde tatsächlich auch eine Chance auf den Aufstieg haben – trotz des Ausfalls ihres besten Torschützen Darius Marotzke, der sich im ersten Testspiel der Wintervorbereitung einen Kreuzbandriss zuzog.

„Dass er nicht dabei ist, tut unfassbar weh“, sagt Franz. „Aber die Jungs sind alle bereit, Verantwortung zu übernehmen und auch für Darius zu spielen. Sie wollen das Maximale herausholen.“ Das war schon am vergangenen Wochenende zu beobachten, als die Pattenser beim TSV Wetschen, bis dahin in dieser Spielzeit daheim ungeschlagen, das Bezirkspokal-Viertelfinale erreichten.

Neubert verstärkt den STK

Das Auftaktduell mit dem STK, dem souveränen Tabellenersten der Staffel Nord, könnte bereits ein Gradmesser dafür sein, was möglich ist. Zwar lässt sich feststellen, dass sich in der Aufstiegsrunde, an der noch der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, SV Bavenstedt, VfR Evesen und die Wetscher teilnehmen, kein Klub in der Favoritenrolle sieht. Es gibt indes nicht wenige, die den Eilvesern die besten Aussichten auf den Meistertitel einräumen.

Neustadts neunmaliger Stadtmeister hat in der Winterpause mit Ousmane Soumah (Ziel unbekannt) und Cem Boran (Inter Komata Nienburg) zwar zwei Spieler verloren, konnte seine Abwehr aber mit Lasse Neubert verstärken. Der 32-Jährige kommt aus Ramlingen und hat früher für den SV Wilhelmshaven und Hannover 96 II in der Regionalliga gespielt.

„Jungs haben einen überragenden Glauben an sich selbst“

Für STK-Coach Thassilo Jürgens, der morgen mit kompletter Besetzung nach Pattensen reisen kann, ist derartiger Vorschusslorbeer indes Humbug. „In der Aufstiegsrunde gibt es sechs Topteams“, sagt der 40-Jährige. „Ich sehe zwei Vereine, die sehr gern hochwollen. Und vier Vereine, die einen Aufstieg mitnehmen würden. Uns zähle ich zu Letzteren.“

Gleichwohl traue er seiner Mannschaft viel zu. „Die Jungs haben einen überragenden Glauben an sich selbst“, sagt Jürgens. „Trotzdem werden wir jetzt an jedem Wochenende gefühlt ein kleines Finale spielen. Es wird darauf ankommen, konstant die bessere Tagesform zu haben.“

OSV verspürt (noch) keinen Druck

Der OSV Hannover steht schon nach dem ersten Spieltag der Landesliga-Abstiegsrunde unter Zugzwang. Zum Auftakt verloren die Oststädter mit 0:2 beim 1. FC Wunstorf. „Da haben wir die erste Halbzeit verschlafen. Das darf uns so nicht wieder passieren“, sagt OSV-Coach Yilmaz Dag. Kurios: In der zweiten Hälfte sah Patrick Richter Gelb-Rot, ab dem Zeitpunkt kam der OSV besser ins Spiel.

Am Sonntag (15 Uhr) treffen die Hannoveraner auf den FC Eldagsen. Die Favoritenrolle liegt beim Gastgeber. „Es ist das erste Heimspiel des Jahres, wir wollen alles raushauen und die drei Punkte bei uns behalten“, sagt Dag. In der Abstiegsrunde haben die Teams nur zwölf Spiele, weshalb das Spiel am Sonntag laut dem Coach das „nächste Finale“ darstellt. Druck verspürt der OSV-Trainer aber noch nicht. „Dafür ist es viel zu früh. Die Jungs wissen, dass wir langsam punkten müssen. Aber Druck verspüren wir noch nicht.“ Verzichten muss Dag auf den gesperrten Richter, außerdem sind einige Spieler angeschlagen.

Von Dirk Herrmann und Jannik Meyer