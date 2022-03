Hannover

Der TSV Havelse steigt in die 2. Liga auf? Da hat sich der unbestechliche Zentralrechner der statistischen Fußballplattform transfermarkt.de einen unfreiwilligen Spaß erlaubt. Das 0:0 gegen Viktoria Köln war gewiss erfreulich, aber in der Tabellenkurve des Onlineanbieters schoss der Dorfklub Havelse mit einem Mal an die Tabellenspitze der 3. Liga.

Tatsächlich hängt der Aufsteiger natürlich seit Saisonbeginn auf den Abstiegsplätzen fest. Das Duell am Samstag gegen Verl bietet sportlich wohl die letzte Chance zur Rettung. Havelse und Verl rühren die Reklametrommel in ihrer kleinen Fan-Base bis zum Anpfiff um 14 Uhr in der HDI-Arena. Das Kellerduell wird das wichtigste Spiel der bisherigen Saison – für beide Klubs.

Die Größe des Schiedsrichters

Seit acht Partien wartet Verl auf einen Sieg: „Es müssen wirklich Punkt her, wenn es mit dem Klassenerhalt noch etwas werden soll“, sagte Verls Sportchef Raimund Bertels. Das gilt aber auch für Havelse.

„Wir wissen, dass wir punkten müssen, aber bisher war das Pech immer auf unserer Seite“, sagt TSV-Manager Matthias Limbach. Beispielsweise zuletzt in Kaiserslautern (0:3). Patrick Ittrich, der über 55 Bundesliga-Spiele pfiff, übersah ein Handspiel unmittelbar vor dem Treffer von Terrence Boyd. Ittrich gab den Fehler zu, entschuldigte sich bei Havelse und Manager Limbach. „Ich war zugegebenermaßen etwas aufgebracht in der Pause“, gibt der Manager zu. „Aber Pattrick Ittrichs Reaktion nach dem Spiel zeigt Größe.“

Punkte brachte das dem TSV nicht, Lautern dafür näher an den Aufstieg heran. Die „Roten Teufel“ dürfen für die 2. Liga planen, die Pechvögel aus Havelse stecken unten fest.

„Wir sind mit dem Glück einfach mal dran“

„Bei dem Pech, was wir hatten, sind wir mit dem Glück einfach jetzt mal dran“, meint Limbach. Havelse hofft dafür auf mehrere Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer in der HDI-Arena und verweist auf den Finalcharakter der Partie. „Es geht um die Wurst, wir müssen gewinnen, um noch eine Chance zu haben“, sagt Limbach. „Am liebsten wären wir ausverkauft.“

49 000 Fans werden Havelse und Verl nicht mobilisieren können. Aber wer kommt, den erwartet neben einer Stadionwurst emotionaler Abstiegskampffußball auf Profiniveau auf einem Rasenplatz, der den Ansprüchen keiner Kreisligamannschaft genügen dürfte. Es wird schmutzig, aber spannend.

Verl kommt mit einem düsteren Negativlauf nach Hannover. Der neue Trainer ist ein großer No-Name: Mitch Kniat, über 1,90 Meter lang, früher Verteidiger in Uerdingen und Emden, zuerst Trainer bei Blumenthal, dann bei Paderborn II. Von dort kam er als Erster der Oberliga nach Verl. Dort ist er nun der einzige Null-Punkte-Trainer der Liga nach drei Spielen und drei Niederlagen.

Havelses Trainer Rüdiger Ziehl wird seine Spieler an die starken Momente der 3. Liga erinnern. An den ersten Punkt gegen Würzburg nach acht Niederlagen zu Saisonbeginn, an den ersten Sieg am Spieltag darauf gegen Köln, den Sieg im Olympiastadion in München, an das Traumtor von Kianz Froese in Meppen. Das Dorf war in der Liga angekommen. Ob Havelse dort bleiben darf? Gegen Verl wird sich sportlich zeigen, ob dazu eine Chance besteht.

Abwehrchef Tobias Fölster sitzt wegen seiner Rotsperre nur als Glücksbringer auf der Tribüne. „Bitter, dass ausgerechnet der Kapitän fehlt in so einem Spiel“, sagt Limbach. Dafür sind die Spielgestalter Julius Düker und Froese wieder dabei.

Das Spiel mit dem Geld

Der TSV darf allerdings noch auf anderer Ebene hoffen. Zwei Punkte Abzug für Türkgücü sind seit Freitag rechtskräftig, neun weitere sollen abgezogen werden. Während Havelse die Saison, Abstieg oder nicht, mit einer schwarzen Null beenden wird, hat mindestens ein Drittel der Liga finanzielle Probleme auf dem Weg zur Lizenzierung.

Der TSV hat das Abenteuer Profiliga klug vorausberechnet. Mag sein, dass dies sportlich nicht für den Klassenerhalt reichen wird. Aber den Versuch war es wert.

Von Dirk Tietenberg