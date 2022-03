Lehrte

Es ist ein emotionaler Moment in der Kabine der SV Adler Hämelerwald gewesen. Peter Wedemeyer verkündete den Spielern am Dienstagabend überraschend seinen Abschied als Trainer nach fast neun Jahren. „Ich musste schon zweimal schlucken und die Tränen zurückhalten“, sagt er. Marcus Kallmeyer übernimmt ab sofort und leitet bereits am Donnerstag seine erste Trainingseinheit.

Ursprünglich sollte der Trainerwechsel aus persönlichen Gründen erst im Sommer über die Bühne gehen. Doch eine Operation am Knie zwingt Wedemeyer zum vorzeitigen Ende. „Ich bekomme eine Prothese. Es ging zuletzt einfach nicht mehr mit den Schmerzen. Sogar meinen Spielern ist aufgefallen, dass ich kaum noch rund über den Platz gehen kann“, erklärt er. Nach der Operation Ende März folgt eine Reha für mindestens drei Wochen. „Daraus können auch schnell mal sechs Wochen werden. Deshalb ist es jetzt die beste Lösung, dass Marcus ab sofort übernimmt. So hat er noch knapp drei Wochen Vorbereitung mit den Jungs“, sagt Wedemeyer mit Blick auf den Start der Abstiegsrunde der Bezirksliga am 27. März.

Die Erinnerungen bleiben

Wedemeyer schaut auf eine emotionale Zeit bei den Adlern zurück. Nachdem er vom TSV Bildung Peine nach Hämelerwald gewechselt war, stieg der Coach gleich in seiner ersten Saison in die Kreisliga ab. Im darauffolgenden Jahr gelang der direkte Wiederaufstieg. Wenig später ging es für Wedemeyer und seine Mannschaft erneut runter, bevor sie wieder zum Aufstieg ansetzten. Zuletzt konnte der Coach die Hämelerwalder in der Bezirksliga etablieren.

Vergangenheit: Peter Wedemeyer ist nicht länger Trainer in Hämelerwald. Quelle: Michael Plümer

„Die Aufstiegssaisons waren, vor allem auch wegen unserer Fans, herausregende Erlebnisse. Ich erinnere mich noch gut an ein Derby in Sievershausen. Da sind wir mit einem Spielmannszug angereist.“ Von rasanten Aufstiegsfeiern bis hin zu Mannschaftfahrten, zum Beispiel auf die Partyinsel Mallorca, sind Wedemeyer viele Momente positiv in Erinnerung geblieben. „Es war eine sehr schöne Zeit“, betont er.

Doch nun übernimmt Kallmeyer, der bis zur Winterpause den TSV Arpke (1. Kreisklasse) und davor fünf Jahre lang den benachbarten TSV 03 Sievershausen trainierte, und möchte die Klasse halten. „Die Mannschaft hat das Zeug dazu. Vor allem wird aber die Einstellung wichtig sein. Wir haben neun Endspiele, da müssen alle über 90 Minuten Gras fressen“, macht er die Marschroute deutlich.

Schon gut vorbereitet

Ins kalte Wasser springt Kallmeyer nicht. Der neue Coach hat bereits Gespräche mit Spielern geführt und sich die Testspiele der Adler angesehen. Als die Frage kam, ob er jetzt schon übernehmen könnte, „musste ich nicht lange überlegen“. Neben seinem Engagement in Hämelerwald absolviert Kallmeyer noch Lehrgaänge zur B-Trainerlizenz in Barsinghausen. Die erste Präsenzwoche hat er schon geschafft, die zweite folgt im April, die Prüfung im Juni. Christopher Hofmann, der schon Wedemeyer assistierte, wird auch Kallmeyer als Co-Trainer unterstützen.

Von Nico Schwieger