Zum Beginn der Aufstiegsrunde in der Oberliga hat der SV Arminia Hannover eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Skerdi Bejzade verlor im Rudolf-Kalweit-Stadion mit 0:1 (0:1) gegen den VfL Oldenburg.

Damit hatte der SVA erst zum zweiten Mal in dieser Saison auf eigenem Platz das Nachsehen – und verpasste es zudem, mit einem Sieg die Oldenburger zu überholen und bereits einen Platz gutzumachen. Arminia bleibt daher Tabellenletzter der Aufstiegsrunde. „Da war mehr möglich, ein Unentschieden wäre drin und gerecht gewesen“, sagte Bejzade, fügte aber auch ehrlich an: „Es war von uns kein gutes Spiel, uns hat das Tempo gefehlt.“

In der Anfangsphase besaß sein Team eine gute Gelegenheit durch Luis Prior Bautista. Mit ihrer ersten Torchance kamen die Oldenburger zum Führungstreffer: Simon Brinkmann (25.) gelang das 1:0. „In dieser Situation haben wir nicht aufgepasst, solche Fehler dürfen uns nicht passieren“, sagt der SVA-Coach, dessen Team sich im Mittelfeld und über die Außenposition schnell überspielen ließ, die scharfe Flanke in den Strafraum hätte Arminia-Keeper Lars Holm vielleicht mit einem Zwischenschritt nach vorn abwehren können.

Zur Pause wechselte Bejzade und brachte Luc Fender für Rafael Hotes in die Partie, daraus ergab sich eine Umstellung auf ein offensiveres 4-4-2-System mit zwei Spitzen. Doch Dauerdruck entstand damit nicht, Torchancen für die Hausherren resultierten nur aus Eckbällen. Abdullah Jankir vergab jedoch den Ausgleich, in der 70. Minute schoss er VfL-Schlussmann Janina Zohrabian aus drei Metern Entfernung an.

Von Stephan Hartung