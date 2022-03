Neustadt

Es ist ein ungemütlicher Sonntagnachmittag für Spieler und Zuschauer gewesen, ein starker Wind tobte auf dem Sportplatz in Eilvese. Für die Fans des STK lohnte sich das Kommen trotzdem. Mit 2:0 (1:0) gewann ihre Mannschaft gegen den VfR Evesen und holte damit im ersten Heimspiel den ersten Sieg in der Landesliga-Aufstiegsrunde. Dadurch setzte sich das Team von Trainer Thassilo Jürgens nach zwei Spieltagen mit vier Punkten an die Spitze der Sechser­gruppe.

„Es war sehr windig bei langen Bällen, aber irgendwann hatten sich beide Teams darauf eingestellt“, bewertete Jürgens die Verhältnisse. Richtig bemerkbar machte sich der starke Wind nach 23 Minuten. Ein missratener Abstoß des Gästetorwarts wurde ins Aus geweht. Den folgenden Einwurf verlängerten zwei Eilveser per Kopf, der Ball landete beim freistehenden Nico Kiedrowski. Der Mittelfeldspieler fackelte nicht lange und traf von der Strafraumgrenze sehenswert ins lange Eck. „Das war nichts Kompliziertes, wir haben ohne nochmal unnötig zu dribbeln einfach den Abschluss gesucht“, freute sich Jürgens.

Es muss nicht immer Saade sein

In der Folge bestimmte der STK das Spiel, verpasste es jedoch, auf 2:0 zu erhöhen. Selbst Topstürmer Mohamad Saade scheiterte im zweiten Durchgang freistehend am Eveser Keeper. Somit mussten die Gastgeber bis in die Nachspielzeit zittern. Mit der letzten Aktion des Spiels verwertete der eingewechselte Richard Mensah eine Flanke von Pascal Pagga. Mohamad Saade traf zwar nicht, war aber an beiden Toren beteiligt. Das 1:0 legte der Stürmer auf, den zweiten Treffer leitete er mit einem Dribbling über den halben Platz ein. „Das zeichnet uns inzwischen aus: Wenn er kein Tor macht, haben wir drei, vier andere um ihn herum, die das können“, unterstrich Jürgens die Ausgeglichenheit in der Mannschaft.

Besonders freute sich der Übungsleiter über die Defensivleistung. Nach drei Gegentoren in Pattensen in der Vorwoche stand der STK gegen Evesen sicher, Torwart Bastian Fielsch behielt dieses Mal seine weiße Weste. „Zu null spielen ist natürlich sehr schön, wir haben ja nur drei oder vier Torschüsse zugelassen“, lobte Jürgens. „Das Abwehrverhalten von allen war sehr gut: die gesamte Abwehrkette und die beiden Sechser.“

Zur Belohnung grüßt der STK zumindest für eine Woche vom ersten Tabellenplatz. Dann geht es zum punktgleichen SV Bavenstedt.

Von Jonas Lübbersmeyer