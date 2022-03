Schafft der HSC mit Tasdelen den Klassenerhalt?

Hannover

Es sind große Fußstapfen, in die Vural Tasdelen beim Viertligisten HSC tritt. Schließlich folgte er auf Langzeittrainer Martin Polomka. Doch vorm Start in die Abstiegsrunde am Sonntag (14 Uhr) zu Hause gegen Altona 93 ist der Optimismus groß – und Manager Frank Kittel freut sich: „Die Rückmeldungen aus der Mannschaft sind durchweg positiv und die Handschrift des Trainers ist schon jetzt sichtbar.“

So ein Trainerwechsel kann ja auch als Weckruf verstanden werden, findet der HSC-Manager. „Wenn der Chef wechselt, ist das für jeden Spieler auch eine Möglichkeit, sich neu zu zeigen und zu beweisen“, betont Kittel. Klar sei Polomkas Abschied auch traurig gewesen, „aber die neue Chance überwiegt jetzt“.

Er mag kraftvolles Gegenpressing

Der neue Coach mag jedenfalls kraftvolles Gegenpressing, setzt auf Balleroberungen und taktische Disziplin. Seit sechs Wochen ist der HSC in der Vorbereitung auf die Abstiegsrunde – und Kittel hat ein gutes Gefühl. Auch wenn der HSC aus der Vorrunde „nur“ neun Punkte mitnimmt. „Damit stehen wir aber alles andere als aussichtslos da“, betont der Manager. „Wir waren noch nie so nah dran, sportlich die Regionalliga zu halten!“ In den vergangenen zwei Spielzeiten gab’s wegen Corona keine Absteiger, der HSC profitierte jeweils in dringlicher Abstiegsgefahr. Diesmal soll es durch die Leistung auf dem Platz klappen, auch wenn es wohl fünf und womöglich sogar sechs Absteiger geben wird. Das hängt an der Zahl der Nord-Absteiger aus der 3. Liga und gegebenenfalls, woher die Aufsteiger in den Profifußball kommen.

Damit beschäftigt sich der HSC aber nicht zu sehr. „Wir haben keinen Druck, in der Liga zu bleiben – aber sehr wohl den sportlichen Ehrgeiz, es schaffen zu wollen“, betont Kittel. Dafür ist das Spiel gegen Altona gleich ein Gradmesser. Die Hamburger haben ebenfalls neun Punkte auf dem Konto. „Das ist ein Spiel auf Augenhöhe“ – und der HSC würde gern gleich ein Zeichen senden.

Einige Leistungsträger drohen auszufallen

Bitter nur, dass einige Leistungsträger zum Start auszufallen drohen. Flügelspieler Marko Ilic sowie die Sechser Marcel Langer und Max Kummer sind nicht völlig fit. „Da ist noch nicht klar, ob sie spielen können“, verrät Kittel. Das gilt auch für Offensivkraft Jovan Hoffart. Keeper Sascha Algermissen fehlt ohnehin bis auf Weiteres mit einem Kreuzbandriss, dafür ist Kilian Neufeld im Winter zurückgekehrt.

Ebenfalls neu ist der zuletzt vereinslose Mittelstürmer Emro Curic. Wegen der Ausfälle wäre es für den HSC zwar „vielleicht besser gewesen, wenn die Abstiegsrunde in zwei Wochen begonnen hätte. Aber wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Kittel. „Jetzt stehen zwölf Spiele in drei Monaten an – eigentlich ist jedes davon ein Endspiel.“

Von Jonas Szemkus