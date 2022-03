Sein erster Treffer macht Havelses Gubinelli heiß auf mehr

Hannover

Ärger und Freude fanden sich am Montagabend in den Worten von Leonardo Gubinelli zu gleichen Teilen wieder. Unentschieden stand es also in der Gefühlswelt des 21 Jahre alten Schweizers vom TSV Havelse. Das passte zum Ergebnis seiner Mannschaft, im Kellerduell der 3. Liga hatte sie gerade 1:1 gegen Viktoria Berlin gespielt.

Dass es für den Tabellenletzten in der HDI-Arena nur einen Punkt gab, wurmte Gubinelli. „Zu wenig. Es ist eine gewisse Enttäuschung da“, sagte er. Wegen der Roten Karte für Tobias Fölster (80.) gestand Gubinelli, dass es „auch noch anders hätte laufen können“, sprich sein Team das Spiel auch hätte verlieren können: „Da müssen wir froh sein, haben gut gekämpft.“ Unter dem Strich hilft der eine Zähler im Kampf um den Klassenerhalt aber zu wenig weiter.

„Ich möchte mich hier entwickeln“

Gubinelli hat an diesem Abend trotzdem eine positive Erinnerung abspeichern können, sein Treffer zum Ausgleich war sein erstes Pflichtspieltor für den TSV. Dazu stand die Leihgabe vom FC Basel erstmals in der Startelf. Im Januar zum TSV gekommen, hatte es für den defensiven Mittelfeldspieler zuvor nur für vier Kurzeinsätze gereicht. „Ich bin froh, die Chance bekommen zu haben, und möchte mich hier entwickeln. Ich hoffe, dass das so weitergeht“, sagt er.

Matthias Limbach freute sich mit und für Gubinelli. „Das Tor und auch den Startelfeinsatz hat er sich einfach verdient, ganz unabhängig von den Ausfällen, die wir hatten. Er ist ein sympathischer Junge“, sagte der Sportliche Leiter vom TSV. Kianz Froese, Fynn Lakenmacher, Julius Düker und Niklas Tasky fehlten im TSV-Kader, der nach möglichen Corona-Freitestungen für das Spiel am Samstag in Kaiserslautern (14 Uhr, Magenta Sport) wieder breiter aufgestellt sein könnte.

Ob Gubinelli, der vergangene Woche auch im Test ge­gen die Reserve von Hannover 96 (1:1) getroffen hatte, dann wieder einer für die Startelf ist, wird sich zeigen. Heiß ist er jedenfalls auf die Partie beim Tabellenzweiten. „Die Vorfreude ist schon da. Das ist ein geiles Stadion mit geilen Fans“, sagt er, „wir wollen dort für eine Überraschung sorgen“. Wie schwer das wird, lässt das Hinspielergebnis erahnen: Havelse war im Oktober daheim mit 0:6 untergegangen.

Zwei Spiele Sperre für Fölster

25 000 Zuschauer und Zuschauerinnen sind zugelassen im Fritz-Walter-Stadion. Eine andere Fußballwelt, in der Havelse dann auftreten wird. Am Montag in der HDI-Arena guckten 443 zu.

Einer der Zuschauer am Samstag wird Fölster sein, der zwei Spiele gesperrt ist. Limbach zeigte Verständnis dafür, dass der TSV-Kapitän in der Schlussphase gegen Berlins Moritz Seiffert die Notbremse zog. „Denn von einem möglichen Gegentor hätten wir uns wahrscheinlich nicht mehr erholt“, sagt der Sportliche Leiter.

Von Eric Zimmer