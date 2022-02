Im Soccerpark Langenhagen trafen zwei Landesligisten in einer Vorbereitungspartie aufeinander, die in der zweiten Saisonhälfte unterschiedliche Ziele verfolgen. Der TSV Stelingen, der die Klasse halten will, schlug den TSV Pattensen, der in der Aufstiegsrunde zur Oberliga spielen wird, mit 4:3.