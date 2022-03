Burgdorf

Ohne Einsatz ist die TSV Burgdorf zum Auftakt der Abstiegsrunde in der Landesliga geblieben, denn die Partie beim VfL Bückeburg fiel aufgrund einiger Corona-Fälle beim Gegner aus. Auch der kurzfristig angesetzte Test gegen den SC Dris­penstedt musste coronabedingt abgesagt werden. „Meine Spieler haben das Wochenende dann freibekommen, um etwas zu regenerieren nach der intensiven Vorbereitungsphase“, sagt Jens Winkel.

Spielbeobachtung statt Couch

Der neue TSV-Trainer hat sich selbst jedoch nicht auf die faule Haut gelegt, sondern den 1. FC Wunstorf, am Sonntag ab 15 Uhr Gast der TSV, beim 2:0-Auftaktsieg gegen den OSV Hannover unter die Lupe genommen. „Ich wohne in Wunstorf, es sind zu Fuß keine fünf Minuten zum Stadion“, sagt Winkel, den seine Beobachtung bestätigte. Die Wunstorfer hätten, so Winkel, eine spielstarke Elf, die ein Kandidat für die ersten drei Plätze sei. „Wir müssen taktisch diszipliniert sein und haben nur eine Chance, wenn wir 120 Prozent geben“, betont der TSV-Coach, in dessen Team die Neuzugänge Seth Anson, Erik Sonnefeld, Sinan Ercan, Keven Barbosa Mata, Luca Skrzipczyk und Andy Prajs ihr Debüt vor heimischem Publikum geben werden.

Jelalli kennt beide Seiten

Ein Wiedersehen gibt es mit einem ehemaligen TSV-Spieler, der seit der vergangenen Saison beim FC spielt: Karim Jelalli zählt nach seinem Profi-Intermezzo bei Al Hamriyah (Vereinigte Arabische Emirate) nun in der Defensive der Wunstorfer zu den Leistungsträgern. „Ich habe Karim schon bei den B-Junioren des TSV Havelse trainiert. Er war schon super talentiert und ist seitdem extrem gereift. Er hat große Anerkennung in der Mannschaft. Grund genug, ihn nach dem Weggang von Armin Tvrtkovic mit 21 Jahren zum neuen Kapitän zu ernennen“, sagt Onur Köse. Der Trainer des 1. FC Wunstorf hofft mit der stabilen Abwehr um den ehemaligen tunesischen Juniorennationalspieler an die gute Leistung vom Spiel gegen den OSV anzuknüpfen. „Wir wissen zwar, dass es in Burgdorf einen personellen Umbruch gibt, und das Team sehr motiviert sein wird, aber wir schauen nur auf uns und wollen mit drei Punkten nach Wunstorf zurückkehren“, sagt Köse.

Mit Ahmed Jameleddine (zuletzt Gelbsperre) steht dem 1. FC zudem ein weiterer Defensivspezialist wieder zur Verfügung, dagegen können Mert Samast (Wadenbeinprellung) und Asad Dlakic (erlitt gegen den OSV einen Muskelfaserriss) nicht zum Einsatz kommen.

Von Dirk Drews