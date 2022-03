Langenhagen

Die Einsatzfreude seines Landesligateams im Aufstiegsrundenspiel beim TSV Wetschen hat Pascal Preuß von seinen sonstigen Gepflogenheiten einmal abrücken lassen. Eine Getränkerunde auf Kosten des Trainers gibt es beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide normalerweise nur nach drei verbuchten Punkten, doch beim 1:1 am vergangenen Wochenende machte Preuß eine Ausnahme. „Es war zwar nicht unser schönstes Spiel“, sagt er, „aber die Jungs haben trotzdem viele Sachen richtig gemacht. Deshalb habe ich ihnen ausnahmsweise auch für das Unentschieden mal einen ausgegeben.“

Im Umgang mit den eigenen Torchancen wollen die Krähen beim VfR Evesen am Sonntag (15 Uhr) hingegen nicht wieder die Spendierhosen anhaben. Das war für Preuß der einzige Kritikpunkt beim Auftritt in Wetschen, wo es seine Elf verpasst hatte, eine Führung auszubauen und schließlich ein spätes Gegentor den Auswärtssieg doch noch verhinderte. „Im Abschluss muss es besser werden, dennoch haben wir einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht“, sagt der Trainer. Gegen den VfR, ebenso mit einer Niederlage und einem Remis gestartet, soll das nun auch im Ergebnis noch mehr zum Ausdruck kommen.

Neues aus dem Lazarett

Die Verletzung von Steven Calo scheint derweil nicht so schlimm zu sein, wie es zunächst befürchtet wurde. Bei dem Verteidiger war bei der Partie im Landkreis Diepholz kurzzeitig die Kniescheibe herausgesprungen, außerdem verletzte er sich am Fußgelenk. „Eine starke Prellung, es ist aber nichts gebrochen“, sagt Preuß. Bei Patrick Schuder verursachte ein Tritt in die Wade eine Schwellung am Schienbein, die zwischenzeitlich zurückgegangen war, sich im Training aber erneut bemerkbar machte. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Marlon Pickert. Er ist im Training umgeknickt, sein Fuß passte anschließend nicht mehr in den Schuh.

Von Dirk Herrmann