Lehrte

In den vergangenen Jahren hatte Willi Gramann schon mehrmals angekündigt, unter anderem aus beruflichen Gründen seinen Trainerjob beim FC Lehrte aufgeben zu wollen. Aber der 54-jährige Coach, der im Sommer 2004 vom SV 06 Lehrte zum Lokalrivalen wechselte, hielt dem Klub vom Hohnhorstweg dann doch stets weiterhin die Treue.

„Es hat sich vieles im Vereinsumfeld verändert, Strukturen wurden verbessert“, sagt Gramann. „Es macht Spaß, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Und der Verein ist für mich wie ja auch wie eine kleine Familie. Es fällt einfach schwer, den Absprung zu schaffen.“ Und überhaupt: „Jetzt ans Aufhören zu denken, wäre ein falsches Signal, denn mit der Mannschaft geht es in die entscheidende Phase. Die Saisonhöhepunkte stehen bevor.“

Den Pflichtspielauftakt des Jahres 2022 absolvieren die Lehrter am Sonntag, 6. März, auf heimischem Terrain im Achtelfinale des Bezirkspokals gegen den SV Ihme-Roloven, den Meister der Bezirksliga 7. „Es wäre toll, wenn wir uns zum ersten Mal in die Siegerliste einschreiben könnten“, sagt Gramann.

Priorität hat für die Lehrter jedoch die Aufstiegsrunde zur Landesliga. Unter den zehn Teams der Staffel A1 zählt die Gramann-Elf als souveräner Tabellenerster der Bezirksliga 5 zu den Aufstiegskandidaten. Fünf von neun Partien kann der FC auf Kunstrasen in der eigenen Arena bestreiten. Zum Heimspielauftakt am Sonntag, 3. April, kommt die SV Arnum. Bereits ein Wochenende zuvor, am 26. März, erfolgt der Start beim SV Eintracht Afferde.

Auswärtsspiele gegen die Mitfavoriten

Dass sie ausgerechnet gegen die drei Mitfavoriten SV BE Steimbke, TuS Garbsen und zum Abschluss beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder II Auswärtsspiele bestreiten müssen, passt den Lehrtern nicht unbedingt ins Konzept. „Insgesamt wird es nicht einfach. Die Staffel ist mit starken Teams besetzt, aber wir wollen unsere Aufstiegschance wahrnehmen“, sagt Gramann.

Sein 21 Mann umfassender Kader hat sich kaum verändert. Nur Verteidiger Philipp Baye (Ziel unbekannt) zählt nicht mehr zum Aufgebot. Neu hinzugekommen ist mit Ezan Hajrullahu ein talentierter Innenverteidiger vom Landesligisten TSV Barsinghausen. Am Freitag gastiert der TSV Wettmar in Lehrte, zwei Tage darauf kommt Landesligist Heeßeler SV zum Test.

Ihr Testspiel am späten Sonntagmorgen gegen den 1. FC Wunstorf haben die Lehrter derweil mit 3:2 (2:0) gewonnen. „Wir sind wirklich sehr zufrieden, nach zwei Trainingseinheiten einen guten Landesligisten geschlagen zu haben“, betonte FCL-Manager Robert Weiss. Kesip Caran hatte mit zwei Toren wesentlichen Anteil am Erfolg auf Kunstrasen. Zunächst besorgte der Offensivmann nach einem über Tobias Schmitt vorbildlich vorgetragenen Konter die Führung (12. Minute). Ebenfalls dem schnellen Umschaltspiel entsprang der zweite Treffer, den Jonas Künne nach einer Lehrter Balleroberung erzielte, als die Wunstorfer mit ihrem Pressingversuch gescheitert waren (43.). Dass es mit der Zweitoreführung auch in die Kabinen ging, hatten Gramann und Weiss ihrem Schlussmann zu verdanken. Mit dem Halbzeitpfiff, nach dem der Lehrter Trainer sieben neue Leute aufs Feld beorderte, parierte Philipp Sauer einen Foulelfmeter von Alban Shabani.

Abermals Kesip Caran erhöhte per Lupfer von außerhalb des Strafraums auf 3:0 (50.). Durch zwei Tore von Shabani (58., 85.) kamen die Wunstorfer zwar wieder heran, den Sieg entreißen ließen sich die Lehrter aber nicht mehr.

Von Dirk Drews und Ole Rottmann