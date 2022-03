Vor Start in die Abstiegsrunde der Landesliga: Leise Töne beim TSV Godshorn

Zurückhaltung ist eingekehrt beim TSV Godshorn. Fast schon Bescheidenheit. Hatte der Landesligist im vergangenen Sommer noch forsch die Aufstiegsrunde als Saisonziel ausgegeben, zumal es ohnehin nichts anderes gab, was sonst noch hätte anvisiert werden können, so scheint man nun beim Langenhagener Klub den Ball erst einmal flach halten zu wollen. Angesprochen auf die Aussichten für den in wenigen Tagen beginnenden Kampf um den Klassenerhalt, klingt Niklas Mohs jedenfalls nicht wie einer, der es wagt, sich weit aus dem Fenster zu lehnen. Der TSV-Trainer ist vielmehr davon überzeugt, dass die Abstiegsrunde „wahnsinnig schwierig“ wird, „uns stehen zwölf hammerharte Spiele bevor“, sagt er.

Diese Aussage lässt sich so interpretieren, dass der Verbleib der Godshorner im Oberhaus des Fußballbezirks für Mohs alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Rückblickend auf die Vorrunde und den sechsten Tabellenplatz in der Staffel Nord mit acht Punkten Abstand zum dritten Aufstiegsrundenrang wolle er zwar nicht von einer Enttäuschung sprechen. Von seiner Mannschaft sei indes mehr zu erwarten gewesen. „An einem guten Tag kann sie jeden schlagen, an einem schlechten Tag kann sie aber auch gegen jeden verlieren“, sagt der Trainer. „Wir müssen über 90 Minuten konzentriert spielen und als Team auftreten. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können.“

Den Eindruck, dass es sein vorhandenes Potenzial voll ausschöpft, hat das TSV-Personal in dieser Spielzeit bislang zu selten hinterlassen. Nach den ersten drei Spieltagen noch ungeschlagen, mussten die Godshorner anschließend vier Niederlagen in Folge hinnehmen. Und jede Chance, sich wieder an die vorderen Plätze heranzupirschen, ließen sie danach ungenutzt. Nicht der einzige Grund dafür, aus Sicht von Mohs jedoch von großer Bedeutung, war der Ausfall von Joel Guerrero Diz und Gian Luca Kasumovic jeweils nach einem Kreuzbandriss früh in der Saison. Mohs: „Beide besetzen die Außenbahnen. Und auf diesen Positionen hat es in unserem Spiel entscheidend gekrankt.“

Start mit drei Auswärtsspielen

Seit Ende Januar, dem Beginn der Wintervorbereitung, arbeitet Mohs mit seinem Team nun daran, die Voraussetzungen für einen guten Start in den Abstiegskampf zu schaffen. Schon in dem Auftaktprogramm sieht der Trainer eine Herausforderung; drei ihrer ersten vier Partien bestreiten die Godshorner auswärts, dazwischen liegt ein spielfreies Wochenende. „Nicht gerade die beste Konstellation“, findet Mohs, der mit Marvin Lindau und Adrian Deuschmann zwei Neue im TSV-Aufgebot hat. Mittelfeldspieler Lindau war nach einem Stipendium und Collegefußball in den USA zuletzt für den Ostholsteiner Klub Sereetzer SV am Ball, jetzt studiert der 21-Jährige in Hannover. Deuschmann, 31 Jahre alt, kommt von der SG Letter 05 und soll beim TSV die Innenverteidigung verstärken.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Woran es mit Blick auf die erste Abstiegsrundenpartie am Samstag beim 1. FC Sarstedt (Sechster der Südstaffel) noch zu feilen gilt, das war für Mohs in dem einen oder anderen der bisherigen Testspiele nicht zu übersehen. Über das 0:9 bei A-Junioren-Bundesligist Hannover 96 – zur Pause stand es noch 0:0 – sah er noch wohlwollend hinweg, weil seine Mannschaft zuvor erst eine Trainingseinheit mit Ball absolviert hatte. Vor allem mit der Einstellung im Zweikampfverhalten sei er zwei Wochen später beim 0:7 gegen Oberligist Arminia Hannover jedoch nicht einverstanden gewesen, sagt der Trainer. Immerhin gab es am vergangenen Wochenende einen 5:3-Sieg gegen den Bezirksligisten Niedersachsen Döhren. „Jeder muss an seine Grenzen gehen, dann haben wir eine realistische Chance auf den Klassenerhalt.“

Von Dirk Herrmann