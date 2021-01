Der neue 96-Podcast der HAZ macht Hoffnung für die Saison

Der 96-Podwart: Der musikalische Podcast mit dem HAZ-Platzwart und dem Reporter Dirk Tietenberg. Die neue Folge „Der 96-Podwart – der Platzwart trifft den Tiete“ lässt die Raufbolde los - mit einem Liedchen aus einer Zeit, als es schon schlimm stand um 96.

Aber jetzt? 2021, zwei Siege in Serie, Hoffnung fürs neue Jahr und die Erinnerung an Europa beflügeln die Kolumnisten Uwe Janssen und Bruno Brauer. Der Platzwart diskutiert die Lage mit 96-Reporter Dirk Tietenberg.

Mit „Die Rückkehr der 96-Raufbolde" feiert ein alter Unbekannter sein Comeback: Der 96-süchtige Herr W gesteht im Rückblick seine Pläne gegen die Erfolgsserie des früheren Managers Jörg Schmadtke.

Die Kolumnisten Uwe Janssen und Bruno Brauer kommentieren Auf und Abs von Hannover 96 seit dem Bundesliga-Aufstieg 2002. Satire im Fußball? Geht das? Natürlich. Der Platzwart ist eine Institution in Hannover, in den wöchentlichen Kolumnen in der HAZ und beim Sportbuzzer sowie bei spektakulären Live-Auftritten. Gemeinsam mit dem 96-Reporter Dirk Tietenberg gehen sie dem Ernst der 96-Lage auf den Grund. Ab sofort gibt es den Platzwart im Podcast überall da, wo es Podcasts gibt.

Den Podcast abonnieren: