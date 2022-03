Hannover

Dieser Typ macht einen nicht schlau. Tom Trybull (28), selbstbewusst, uneinsichtig, missverstanden? Er setzte sich im Oktober in einem Interview recht furchtlos und gefestigt mit allen möglichen Themen auseinander. Dort äußerte er sich, selbst genesen, kritisch übers Impfen, sprach offen über das gestörte Verhältnis zu seinem Ex-Trainer in Norwich und seiner großen Liebe in seine ukrainische Frau Anna. Er sei einer, der „die Drecksarbeit macht“ auf dem Platz. Wollte ein „Eckpfeiler dieses Projekts hier sein“. Hier, das war seinerzeit Hannover 96. Das Projekt Trybull scheiterte in Hannover krachend.

Er spielt mittlerweile für Sandhausen, ist nicht nur Eckpfeiler, sondern eine zentrale Säule eines plötzlichen Aufschwungs. Bei 96 stand er bis zu seinem Wechsel nur einsam in der Ecke.

Trainer Christoph Dabrowski hatte Trybull und Florent Muslija nach dem ersten Sieg gegen den Hamburger SV für zwei Spiele aus dem Kader gestrichen. Muslija wechselte in der Winterpause nach Paderborn, Trybull flüchtete nach Sandhausen.

„Er hat einen anderen Weg gewählt“

Unter Dabrowski hatte Trybull kein Land gesehen. Spieler und Trainer gingen nicht als Freunde. „Ich habe ihm alles Gute gewünscht für seine Zukunft“, sagte Dabrowski. „Ich habe seine fußballerischen Qualitäten gesehen.“ Aber: „Er hatte den Drang zu spielen. Ich habe ihm aufgezeigt, dass er Geduld braucht. Er hat einen anderen Weg für sich gewählt.“ Und nein, Kontakt pflegen die beiden nicht mehr. Trybull sieht in Sandhausen nur noch Schwartz, Trainer Alois Schwartz, der bedingungslos auf den Mittelfeldabräumer setzt. Mit Erfolg.

Mit dem Sechser Trybull verlor Sandhausen nach einem 0:3 gegen Regensburg (ohne Trybull) kein Spiel mehr. 2:0 gegen Karlsruhe, 2:0 gegen Aue, 0:0 gegen Ingolstadt, 1:1 gegen den HSV und 1:1 zuletzt in Heidenheim. Trybull spielt in Sandhausen die Rolle, die 96 sich von ihm gewünscht hatte: Ein zentraler Mann, das Abrisskommando an der Mittellinie.

Vorne lauert Testroet

Die Zerstörung des gegnerischen Spielaufbaus funktioniert in Sandhausen prima vor den Innenverteidigern Dario Dumic und Alexander Schirow. Vorne lauert dann Pascal Testroet (acht Tore). Diese vier Sandhäuser bilden die Achse des defensiv eingestellten Sandhausen.

Bei 96 passte es aus verschiedenen Gründen nicht mit Trybull. Dabrowski hatte stets den eher nach vorne verteidigenden Gaël Ondoua bevorzugt. Der Unterschied zwischen beiden: Erobert Trybull mit seiner Furchtlosigkeit den Ball, wählt er anschließend eher den Sicherheitspass. Ondoua sucht mit Ball mehr Risiko und setzt dadurch die schnellen 96-Angreifer potenziell eher in Szene. Es konnte nur einen geben, für Dabrowski war dies Ondoua – neben Dominik Kaiser, später holte 96 in Mark Diemers einen spielstarken Spielmachertypen dazu.

Wiedersehen mit Ondoua

Es passt wiederum zu Trybull, dass er seine Emotionen bezüglich des Krieges in der Ukraine öffentlich machte. Seine Ehefrau ist Ukrainerin. Die Familie sei „traumatisiert“, seine Tochter und seine Frau seien die „Energie meiner Seele“. Das Innenleben in der Sandhäuser Mannschaft mag durch Trybull gefestigter geworden sein, der Krieg macht es komplizierter. Schirow und Mitspieler Erik Zenga sind Russen – genau wie Trybulls ehemaliger 96-Kollege Ondoua. Zusammen spielten die beiden fast nie, am Samstag spielen sie gegeneinander.

Von Dirk Tietenberg