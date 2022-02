Die Hannover Indians haben ihre zweite Niederlage in Folge in der Eishockey-Oberliga Nord kassiert. Zum Auftakt ihrer Hammerwoche mit drei Spielen in vier Tagen verlor das Team von Trainer Lenny Soccio beim Krefelder EV mit 2:3. Es war im dritten Vergleich die erste Niederlage gegen den Vorletzten der Tabelle.