Hannover Indians siegen sich in Spiel fünf

Deggendorf

Die Hannover Indians haben in den Play-offs der Eishockey-Oberliga ihre Achtelfinal-Serie gegen den Deggendorf SC zurück an den Pferdeturm geholt. Dort findet am Sonntag (19 Uhr) das entscheidende fünfte Spiel statt. Dieses verdienten sich die Indians durch ein 6:3 (2:0, 2:3, 2:0) beim DSC. Die Serie steht damit 2:2.

Die Indians waren mit einem 1:2-Rückstand in der Serie angereist, ließen sich davon aber nicht beirren. Kyle Gibbons (5.) und Joe Kiss (17.) brachten die Gäste nach dem ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Zum ersten Mal führte in der gesamten Serie ein Team mit zwei Toren Differenz. Im Mittelabschnitt verkürzte Thomas Matheson (25.) auf 1:2, ehe Robin Palka (28.) und Igor Bacek (33.) für ein komfortables 4:1 aus ECH-Sicht sorgten. Doch mit einem Doppelschlag binnen 21 Sekunden brachten Niklas Jentsch (34.) und Lukas Miculka (35.) die Deggendorfer wieder heran.

Pohl muss verletzt vom Eis

Im Schlussdrittel mussten die Indians nach einer Strafe von Nick Aichinger zunächst eine weitere Unterzahl überstehen, kurz danach scheiterte ECH-Stürmer Niko Esposito-Selivanov an der Querlatte des DSC-Tores (47.). Die Endphase der Begegnung bestritt der ECH ohne Maximilian Pohl, der sich beim Versuch eines Blocks das Knie verdrehte.

Wenige Minuten später erhielten die Gäste ihre erste Überzahl in der Partie. Und die führte zum 5:3 (54.) durch Branislav Pohanka. Der ECH-Kapitän staubte eine Sekunde vor Ende der Strafzeit von Miculka die Scheibe ins Netz ab. Mike Mieszkowski entschied die Begegnung eine Sekunde vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor.

Scorpions in der nächsten Runde

Die Hannover Scorpions haben derweil in ihrer Serie gegen den SC Riessersee den nötigen dritten Sieg eingefahren und sind ins Viertelfinale eingezogen. Die Mellendorfer gewannen im Bundesleistungszentrum Füssen mit 6:3 (1:1, 3:1, 1:2). Wie schon bei ihrem 3:1-Erfolg beim SCR am vergangenen Sonntag gerieten die Scorpions mit 0:1 in Rückstand. Aziz Ehliz (17.) traf in Überzahl zum 1:0. Robin Just gelang 23 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts der Ausgleich. Im Mitteldrittel erzielte Louis Trattner das 1:2 (28.), doch genau zur Hälfte der Partie egalisierte Simon Mayr. Doch den Scorpions gelang schnell die prompte Antwort. Nur 33 Sekunden nach Mayrs Treffer brachte Michael Hammond die Wedemärker wieder in Front. Im Powerplay erhöhte Tyler Gron (37.) auf 4:2.

Im Schlussdrittel zogen die Scorpions dem SCR gleich zu Beginn den Zahn. Jan Nijenhuis, der am Dienstag beim 5:0-Erfolg in Mellendorf als starker Vorarbeiter glänzte, erzielte das 5:2 (42.). Gron traf zum 6:2 (57.), ehe Mayr (58.) den 3:6-Endstand herstellte. In der heimischen Hus-de-Groot-Eisarena eröffnen die Scorpions am Freitag nächster Woche die Viertelfinal-Serie. Der Gegner steht erst am Sonntag nach Abschluss alle Achtelfinale fest.