Rudi Völler: Die Spuck-Attacke war „der traurige Höhepunkt“ der deutsch-niederländischen Rivalität

Im Sommer ist Schluss – nach über 45 Jahren im Fußballgeschäft tritt Leverkusens Macher Rudi Völler ab. Er absolvierte 90 Länderspiele fürs DFB-Team, wurde Weltmeister, gewann mit Olympique Marseille die Champions League, war Bundestrainer und als „Tante Käthe“ eigentlich überall beliebt. Ein Rück- und Ausblick.

Herr Völler, Deutschland gegen Holland steht an (Dienstag, 20.45 Uhr, ARD). Ist das Erste, was Ihnen dabei in den Sinn kommt, das emotionale WM-Achtelfinale 1990, als Frank Rijkaard Sie anspuckte?

Rudi Völler (61): Egal, wo ich auf der Welt bin – jeder Taxifahrer, der auch nur ein wenig älter ist, spricht mich auf diese Szene an. Ich reiße mich nicht darum, befürchte aber, dass mich dieses Spiel trotz des WM-Titels wohl bis an mein Lebensende begleiten wird.

Jahrzehntelang war immer sehr viel Emotion drin, manchmal sogar mehr. Wie sehen Sie es heute?

Eine gewisse Rivalität ist nach wie vor da, das ist nun mal so bei einem direkten Nachbarn. Die Giftigkeit, die damals aber in beinahe jedem Spiel aufkam, gibt es heute zum Glück nicht mehr. Das WM-Achtelfinale war der traurige Höhepunkt einer Entwicklung, die schon viel früher begonnen hatte. Wenn ich mich recht entsinne, sind wir in den 80er-Jahren in der Qualifikation zweimal auf die Holländer getroffen, dann natürlich 1988 im Halbfinale bei unserer Heim-EM. Der Ursprung dieser bisweilen wirklich ungesunden Rivalität liegt fraglos im WM-Finale 1974.

Eine Szene aus dem WM-Finale 1974: Rob Rensenbrink (r.) im Zweikampf mit Paul Breitner.

Wo steht das DFB-Team acht Monate vor der WM in Katar?

Ich bin eigentlich optimistisch. Das Team hat zuletzt überzeugt, selbst wenn die Gegner noch nicht der ganz große Gradmesser waren. Mit der Klasse der kommenden Gegner wird man sich steigern. Ich sehe Deutschland durchaus im Kreis der üblichen Titelverdächtigen neben England und Brasilien, auch Spanien ist wieder erstarkt. Frankreich ist wohl noch ein bisschen höher einzuschätzen, gerade wegen der Offensivspieler. Unglaublich, was das für Raketen sind.

Rakete – das trifft auch auf Kai Havertz zu. Hat er schon die Klasse, Deutschland zum Titel zu führen?

Ich bin absolut überzeugt, dass Kai bei der WM eine sehr gute Rolle spielen wird. Man muss nur auf den FC Chelsea schauen. Dort sitzt ein Weltklassestürmer wie Romelu Lukaku seit Wochen auf der Bank, weil er an Kai nicht vorbeikommt, der in der Offensive nahezu auf allen Positionen spielen kann und es als verkappte Neun hervorragend macht.

Braucht Deutschland dennoch auch einen „echten“ Neuner?

Echte oder falsche Neun – entscheidend ist doch, dass man die Tore macht. Und man darf davon ausgehen, dass ein Toptrainer wie Thomas Tuchel genau weiß, warum er Havertz aufstellt und nicht Lukaku oder Timo Werner. Dann wäre da ja auch noch Florian Wirtz, sollte er bis zur WM wieder fit sein. Havertz und Wirtz zusammen spielen zu sehen, der eine vielleicht etwas offensiver, der andere ein bisschen defensiver, das würde mir sehr große Freude bereiten. Dass diese Topspieler ihre Karriere bei uns begonnen haben, macht uns ein wenig stolz.

Im Sommer nehmen Sie Abschied vom Tagesgeschäft. Wie groß ist der Schmerz, dass es nie zu einem Titel gereicht hat?

Dass es mit der Meisterschaft nichts werden konnte in den vergangenen zehn Jahren angesichts der Dominanz des FC Bayern, da habe ich nie um den heißen Brei herumgeredet. In der Europa League oder im DFB-Pokal wäre vielleicht etwas drin gewesen. Wir haben während meiner Amtszeit zweimal im Pokalfinale gestanden. Gerade in dieser Saison wäre die Chance, zumindest noch mal nach Berlin zu kommen, höher gewesen als in „normalen Jahren“, da München und Dortmund schon ausgeschieden waren. Auch in der Europa League war mehr drin, sogar in dieser Saison. Viel Zeit für Trauer aber bleibt nicht. Das Pflichtziel ist jetzt, den dritten Platz zu verteidigen.

Ich werde auf gar keinen Fall mit Yoga anfangen. Rudi Völler über seinen Ruhestand

Wird es mittelfristig einen anderen Meister geben als Bayern?

Es muss halt mal eine Mannschaft zugreifen, wenn die Bayern eine schwächere Saison spielen. Borussia Dortmund ist, vor allem wirtschaftlich, der Rivale, der am ehesten das Zeug dazu haben sollte. Zudem darf man nicht vergessen, dass selbst eine so hervorragende Achse wie die mit Neuer, Müller und Lewandowski irgendwann nicht mehr da sein wird. Allerdings muss man kein Prophet sein, um zu wissen, dass die Münchner auch in den kommenden zehn Jahren öfter Meister werden als jedes andere Team.

In Zukunft dürfte es ruhiger werden in der Bundesliga, Charakterköpfe wie Sie oder Uli Hoeneß gibt es kaum noch …

Ab und an, wie kürzlich, als die Mainzer sehr hart gegen uns zur Sache gegangen sind, muss der Ärger auch heute noch raus. Grundsätzlich spüre ich schon länger, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin. Und Charakterköpfe hin, Charakterköpfe her – irgendwann folgt eben eine neue Generation. Trotzdem geht es weiter, gewiss nicht schlechter. In München hat es Kalle Rummenigge schon anders gemacht als Uli Hoeneß, trotzdem war Erfolg da. Jetzt folgt Oliver Kahn – die Bayern werden wieder erfolgreich sein. In Dortmund wird Sebastian Kehl Michael Zorc ablösen, bei uns wird Simon Rolfes immer mehr Verantwortung übernehmen. Er war hier viele Jahre Kapitän und ist gewiss der richtige Mann. Zudem verschwinde ich ja nicht ganz von der Bildfläche.

Haben Sie etwas Angst vor der neuen Freiheit?

Überhaupt nicht, ich konnte mich ja darauf vorbereiten. Drei Dinge kann ich versprechen, mit denen ich definitiv nicht beginnen werde, bloß weil ich mehr Zeit habe. Am Ende werde ich immer meine klassisch-männliche Haltung beibehalten und deswegen weiterhin das Frauengetränk Latte macchiato verweigern. Zweitens: Ich werde auf gar keinen Fall mit Yoga anfangen. Und drittens: Ich werde beim Radfahren keinen Helm aufsetzen, sondern weiterhin meiner Eddy-Merckx-Gedächtnismütze vertrauen. (lacht)

Von Andreas Kötter/RND